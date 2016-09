Stadt entfernt marode Fußgängerbrücke

Höhenhaus (tau). Wenn in Köln die Rede ist von Brückensanierung, denken die Bürger schnell an Stau und hohe Kosten für die Haushaltskasse. Doch es geht auch anders. Dies zeigt der Fall der Fußgängerbrücke zwischen der Berliner Straße und der Posadowskystraße. Erbaut wurde die Brücke Anfang der 1970er-Jahre, nun wird sie abgerissen.

Am Flachsroster Weg ist eine ebenerdige Überquerung der Gleise möglich. Den Umweg von knapp 300 Metern werden die Anwohner in Zukunft in Kauf nehmen müssen. Bereits 2012 hatte das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau festgestellt, dass die Schäden an der Überquerung der Bahngleise eine Sanierung erfordern. Gute 213.000 Euro hätte diese gekostet - nach reiflicher Überlegung beschlossen die Bezirksvertretung Mülheim und der städtische Verkehrsausschuss im vergangenem Jahr allerdings einen Abriss der maroden Brücke. Die Kosten hierfür liegen bei 84.000 Euro - eine deutliche Ersparnis für die knappe Kasse der Stadt Köln. Die nun anstehenden Abrissarbeiten werden in der Woche zwischen 7 und 17 Uhr angegangen und dauern bis Ende des Monats. Aufregend wird es, wenn der Hauptteil des Brückenbauwerks mit einem Schwerlastkran über die Gleise herausgehoben wird - eine solche Aktion setzt auch das Brückenamt nicht jeden Tag um. Um den Betrieb der KVB-Linie 4 möglichst wenig zu stören, wurde dieser Teil der Arbeiten in der Nacht realisiert.