Karik- und Südamerikaklänge

Lebte und studierte in Mexiko und Argentinien: Carlos Gabriel Klein Schindler.

Innenstadt (dt). Karibische und südamerikanische Einflüsse prägen das künstlerische Schaffen bei Carlos Gabriel Klein Schindler. Einen persönlichen Bezug zu Lateinamerika bringt der in Köln lebende 33-jährige Berufsmusiker durch seinen bolivianischen Vater mit.

Dessen deutsch-jüdische Eltern flohen einst nach Bolivien und finden sich heute in seinem "doppelten" Nachnamen wieder. Regelmäßig reist Klein Schindler nach Bolivien und Argentinien, um Verwandte zu treffen und sich musikalisch inspirieren zu lassen. Klein Schindler verfolgt mehrere Projekte gleichzeitig und spannt einen Bogen von tanzbarer, gitarrenlastiger Musik karibischer Prägung bis zu Folklore-Anleihen aus südamerikanischen Ländern. In der seit 2007 bestehenden Formation "La Mojarra Calavera" ist er Bandleader, Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist. Dabei geht es um 100 Prozent tanzbare, "lebensbejahende" Son-, Cumbia- und Rumba-Musik. 2017 soll der erste Longplayer erscheinen.

In seinem Solo-Projekt widmet sich Klein Schindler als klassischer Singer-Songwriter vor allem der südamerikanischen Folklore, irgendwo zwischen argentinischer Zamba, brasilianischer Bossa Nova und dem Candombe aus Uruguay. Dass er sich das kolumbianische Akkordeon selbst beibrachte, kommt ihm als Bandleader, Akkordeonist, Sänger, Gitarrist und Keyboarder der Band "La Onda" zugute, mit der er zuletzt im Club Bahnhof Ehrenfeld zu hören war. Der nächste Gig mit "La Onda" ist am 2. Oktober ab 21 Uhr auf dem Festival "Cumbia Colonia" im Quäker Nachbarschaftsheim. Mit "La Mojarra Calavera" präsentiert sich Klein Schindler am 15. Oktober ab 19.30 Uhr im Deutsch-Spanischen Kulturzentrum Antonio Machado (Severinsmühlengasse 1). Mehr unter www.carlosgabrielklein.de