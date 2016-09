Keine festen Quoten in den Stadtteilen

Derzeit wird an der Wilhelm-Schreiber-Straße in Ossendorf eine Leichtbauhalle mit insgesamt 240 Plätzen für Menschen mit Fluchterfahrungen gebaut.

Ehrenfeld (cb). In der Diskussion um die Offenlegung der Kriterien zur Standortauswahl von Flüchtlingsunterkünften und die Festlegung eines prozentualen Anteils für jeden Stadtteil anhand der Einwohnerzahl lehnte die Bezirksvertretung einen dahingehenden Bürgerantrag eines Ossendorfer Bürgers ab.

Dieser sieht die Unterbringungsquote in Ossendorf im Vergleich zu anderen Stadtteilen als zu hoch an. Aus seiner Sicht eine Überforderung des Stadtteils, der damit an die Grenze der Integrationsfähigkeit stoße. Er forderte eine bessere Verteilungsgerechtigkeit. Der Vorschlag des Petenten könne zwar nachvollzogen werden, schränke die Verwaltung jedoch in ihrer Handlungsfähigkeit massiv ein. Zur Errichtung weiterer Unterkünfte könne die Verwaltung fast ausschließlich nur auf städtische Flächen zurückgreifen. Danach werde intensiv gesucht.

So könne es sein, dass einzelne Stadtteile beziehungsweise Stadtbezirke stärker betroffen seien als andere. "Aus Sicht der Verwaltung ist eine Festsetzung starrer, prozentualer Obergrenzen nicht zielführend. Aufgrund verfügbarer Flächen sind in dem flächenmäßig relativ großen Stadtteil Ossendorf vier Standorte für Flüchtlingsunterkünfte ausgewiesen", argumentierte Wohnungsamtsleiter Josef Ludwig persönlich in der BV-Sitzung. Neben der Unterkunft an der Heinrich-Rohlmann-Straße und der an der Mathias-Brüggen-Straße seien Leichtbauhallen am Butzweilerhof mit 480 Plätzen und auf einem städtischen Sportplatz an der Wilhelm-Schreiber-Straße mit 240 Plätzen geplant.

Die Stadt arbeite derzeit an der wichtigen Aufgabe der Räumung der noch belegten Turnhallen. Dazu sei die Errichtung von temporären Unterkünften in Leichtbauweise wie beispielsweise an der Wilhelm-Schreiber-Straße und am Butzweilerhof notwendig. "Die Turnhallen müssen freigeräumt werden. Die Unterbringung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da muss ähnlich wie seinerzeit bei der Bankenrettung viel Geld vom Staat investiert werden, um Infrastruktur und Integration voranzutreiben", bekräftigte Bezirksbürgermeister Josef Wirges die Ablehnung der BV nach prozentualen Obergrenzen für die Flüchtlingsunterbringung in den Stadtteilen.