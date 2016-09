Ortstermin soll Lage entschärfen

Rath/Heumar (kg). Die Sanierung der KGS Forststraße war lange überfällig. "Doch nun ist die Polizei zwei bis drei Mal pro Woche vor Ort", schilderte CDU-Abgeordneter Stefan Müller in der Bezirksvertretung. Die Grundschule, auf die etwa 180 Kinder gehen, zog Mitte Juni und für zwei Jahre an den Erikaweg um.

Durch die angrenzende Kindertagesstätte Moosweg, in der 77 Kinder betreut werden, hätten sich durch Hol- und Bringfahrten der Eltern insbesondere für Kinder "viele neue schwerwiegende Gefahrensituationen ergeben", schildern die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD (Marco Pagano) und CDU (Jürgen Schuiszill) in einem gemeinsamen Antrag. Es komme zu starkem Verkehraufkommen und überhöhten Geschwindigkeiten vor allem kurz vor Unterrichtsbeginn. In den Bring- und Abholzeiten entstünden für Kinder, die mit dem Rad, mit dem Roller oder zu Fuß kommen, große Gefahrenpotenziale. Zudem würde durch viele Kurzzeitparker eine zusätzliche Gefahr in den Straßen rund um Kita und Grundschule bestehen. Die Bezirksvertretung hat die Verwaltung nun um einen möglichst kurzfristigen Termin mit den Leitungen der Grundschule und der Kita gebeten. Vor Ort sollen Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten gefunden werden.