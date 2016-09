Porz (sf). Kinder haben viele Träume: Viele von ihnen möchten eines Tages Feuerwehrmann sein oder einmal ganz reich werden. Etwas größere Kinder und Jugendliche wünschen sich derweil vielleicht eine sozial gerechtere Welt oder haben für sich persönlich kleine Wünsche, die für andere etwas Alltägliches sind, in ihrer ganz individuellen Situation aber nicht verwirklicht werden können.

Das neue inklusive, theaterpädagogische Projekt der Offenen Tür Ohmstraße möchte Mädchen und Jungen von sechs bis 16 Jahren eine Plattform für ihre Träume bieten: "Lebe Deinen Traum" ist der Name des gerade gestarteten Theaterprojekts, das die OT Ohmstraße gemeinsam mit dem Solidaritätsbund der Migranten, dessen Interkulturelles Zentrum sich ebenfalls in Porz befindet, für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung ins Leben gerufen hat. Einmal in der Woche treffen sich insgesamt rund 30 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in zwei Gruppen, in der OT Ohmstraße, um hier gemeinsam mit Projektleiterin Mira Schmidt vom Solidaritätsbund der Migranten Ideen und Konzepte für ein Theaterstück rund um das Thema "Träume" zu entwickeln. Das Projekt ist über ein Jahr angelegt und beginnt zunächst mit einigen Einführungsstunden: Die überwiegend aus Porz-Mitte und Eil stammenden Mädchen und Jungen starten mit Kennlernspielen, schauen sich zur Inspiration Theaterstücke an und unternehmen gemeinsam Exkursionen.

"Es geht uns auch darum, allen Kindern den Zugang zu kulturellen Events zu ermöglichen", erklärt Schmidt das inklusive Projekt. Später wird dann das Suchen und Finden von Themen für ein Theaterstück im Mittelpunkt der Treffen stehen. Dieses soll zum Abschluss des knapp einjährigen Projekts vor großem Publikum aufgeführt werden. "Für alle, die nicht auf der Bühne stehen wollen gibt es auch viele Aufgaben: Sie können Musik schneiden, die Regierarbeit übernehmen oder Texte schreiben", erklärt Bianca Rilinger, stellvertretende Leiterin der OT Ohmstraße. Gemeinsam mit Kemal Sovuksu, Vorstand des Solidaritätsbundes Migranten, hat sie das Projekt ins Leben gerufen. "Wir haben eine ähnliche Zielgruppe und haben uns überlegt, wie wir es schaffen, uns zu vernetzen", berichtet Rilinger. Auch Eltern sollen in das Projekt eingebunden werden und über den Theater-Workshop zusammenfinden.

Die in zwei Altersgruppen aufgeteilten Kinder und Jugendlichen treffen sich einmal in der Woche in der OT Ohmstraße: Die sechs- bis elfjährigen Mädchen und Jungen kommen dienstags von 15 bis 16.30 Uhr für die Theaterproben zusammen, die zwölf bis 16-jährigen Kinder treffen sich mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Der Einstieg kann jederzeit erfolgen. Insbesondere für Kinder, die Konzentrations- oder Kommunikationsschwächen haben sei das Theaterprojekt eine große Hilfe, meint Sovuksu: "Das inklusive Theaterprojekt soll den Kindern helfen zusammenzukommen". Die Anmeldung ist für alle kostenlos, ein Teilnehmerbeitrag wird nicht erhoben. Finanziert wird das etwa 40.000 Euro teure Theaterprojekt über die Aktion Mensch.