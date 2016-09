Die Stadt ist der eine Wermutstropfen

Zollstock (sb). Abriss im März, Baubeginn im April und Ende August wurde Richtfest gefeiert in der Alten Siedlung am Südfriedhof. Auf der Vochemer Straße 11 bis 13 errichtet die Wohnungsgenossenschaft Köln-Süd eG 19 Wohnungen.

"Alles läuft sehr gut, wir sind im Zeitplan und werden im Kostenrahmen bleiben", berichtete Vorstandsvorsitzender Horst Werner. Der einzige Wermutstropfen im Bauprojekt sei die Stadt Köln, sagte er auf dem Richtfest. "Es war ein Drama bis wir Abriss- und Baugenehmigung hatten. In Köln dauert alles besonders lange", kritisierte er. In zwei Gebäuden werden auf drei Vollgeschossen und Dachgeschoss Zwei- bis Vierzimmerwohnungen von 65 bis 120 Quadratmetern entstehen, alle mit Balkon oder Terrasse und mit Fußbodenheizung, mit Aufzügen barrierearm zu erreichen. Das bis März dort stehende Gebäude mit sechs Wohnungen und zwei großen Gewerbeeinheiten stammte aus den 30er Jahren. "Zum ersten Mal in der Geschichte der Genossenschaft haben wir uns für Abriss und Neubau entschieden", sagte Werner. Die Mieter seien alle sozialverträglich in andere Wohnungen der Köln Süd umgesiedelt worden, schilderte er. "Das hat gut geklappt. Die meisten möchten in diesen Wohnungen bleiben, eine Familie ist in ein Eigenheim gezogen", beschrieb er. Eine Tiefgarage mit Zu- und Ausfahrt von der Stotzheimer Straße wird 14 Stellplätze bieten. Durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - eine Haltestelle der Straßenbahnlinie 12 liegt nur wenige Fußminuten von den neuen Wohnungen entfernt - habe man auf weitere Stellplätze verzichten können, so Werner. Fertig sein sollen die Wohnungen in der Vochemer Straße im Herbst 2017. "Wir haben schon um die 60 Bewerbungen, aber mit der Mieterauswahl werden wir uns frühestens ab Mitte des nächsten Jahres beschäftigen. Priorität haben natürlich unsere Mitglieder und Familien", so Werner.