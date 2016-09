Pferdefreunde gesucht

Weidenpesch (hub). Viele Pferdefreunde folgten der Einladung des Pferdeschutzhofes zu einem Sommerfest auf dem Ginsterberg. Dort waren große und kleine Pferde zu sehen, es gab einen Flohmarkt mit Waren rund um das Thema Pferde, und die Kinder konnten spielen oder sich schminken lassen. Bei Wurst oder einem Stück Kuchen wurde kräftig gefachsimpelt.

1988 hatte Ruth Machalet den Pferdeschutzhof gegründet. Mehrfach musste die Einrichtung um ihren Erhalt kämpfen. Nach dem Tod von Machalet im Jahr 2012 übernahm ihre Tochter Sabine Verbeek den Vorsitz des Vereins. Finanzielle Engpässe durchziehen die Geschichte des aus Spenden finanzierten Vereins wie ein roter Faden. Auch jetzt ist es wieder eng mit dem Geld, und die monatlichen Spenden decken nicht die Kosten. So möchte Verbeek die regelmäßigen Spenden erhöhen, damit die laufenden Ausgaben abgedeckt sind. Rücklagen aus einer größeren Einmal-Spende sorgen zurzeit für den Ausgleich des monatlichen Defizits. Auf dem Gelände des Hofes finden rund 268 Tiere Platz. Weitere Annahmen müssen abgewiesen werden. Notfälle werden auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Der Hof ist nicht nur ein Gnadenhof. Wenn Pferde wieder aufgepäppelt worden sind, werden sie wieder an neue, vertrauenswürdige Personen abgegeben, um so Platz für neue Tier zu haben. Von Anfang an ist der Pferdeschutzhof eine anerkannte und öffentlich geförderte Einrichtung der Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche lernen dort, dass Tiere nicht nur Spielgeräte sind, sondern auch gehegt und gepflegt werden wollen.