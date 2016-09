Düstere Visionen, die keiner glaubt

Mülheim (pas). Die Geschichte des Trojanischen Krieges mal aus anderer Sicht erzählt: Kassandra, Tochter des Trojanischen Königs Priamos und Zwillingsschwester von Paris, befindet sich mit anderen Trojanischen Frauen und Kindern in Gefangenschaft des Mykenischen Königs Agamemnon.

Vor dem Löwentor erwarten sie ihr Schícksal. Während sie warten, hat Kassandra Visionen. "Sie durchlebt noch einmal, wie ihre Familie und ihr Volk unterging", sagt die Latein-Lehrerin des Hölderlin-Gymnasiums, Judith Hupperth-Schmickler. Sie studierte das Stück mit den Teilnehmern der Latein-Lehrgänge von der siebten Klasse bis zur Abiturstufe ein. Kassandra leide unter einem Fluch: Sie könne zwar in die Zukunft sehen, doch niemand glaube ihr, wenn sie von ihren Visionen erzählt. So durchlebt die Tochter einer streitbaren Kriegerin - der letzten Matriarchin - die letzten Tage von Troja. Sie spricht nochmals mit ihrem geliebten Bruder Hektor, der ihren Rat ausschlägt, den Krieg zu beenden. Er fällt später im Zweikampf mit Achilles. Seine Frau Andromache wird verschleppt und sein Kind von Trojas Mauern in den Tod geworfen. Auch das Schicksal der Frauen und Kinder vor dem Löwentor kennt Kassandra bereits: Auf sie warten Erniedrigung, Gewalt und Tod. "Wir haben dieses Stück in unserem Scipionenkreis, der aus ehemaligen Schülern und mir besteht, selbst geschrieben", sagt Hupperth-Schmickler. Joyce Beckhaus, die in diesem Jahr ihr Abitur machte, verkörperte die Kassandra. "Es ist eine vielschichtige Rolle und es hat unheimlich Spaß gemacht, sie zu spielen", erklärt sie.