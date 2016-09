Bollerwagen und Bobby-Car

Poll (kg). Was fällt eigentlich alles unter den Begriff Schürreskarren? "Schubkarren, Fahrradanhänger, Bollerwagen, Kinderwagen und Ruderboote", antwortet Ute Ahn. "Eigentlich ist alles möglich." Eine Holzplatte mit Rädern würde reichen. "Auch ein Bobby-Car."

Verkleiden muss man sich beim Schürreskarr-Rennen am 25. September nicht. "Aber Spaß haben", sagt die Vorsitzende des Poller Bürgervereins, der als Ausrichter fungiert. Das Rennen geht von 11.11 Uhr bis 14.11 Uhr und führt von Alt-Poll aus bis zum Marktplatz an der KVB-Haltestelle Salmstraße. Erste Stationen stehen bereits fest: Das Johanniter-Stift, das Blumenhaus Gohr, die Fahrschule Tanja Stoff, Bauer Kleinschmidt und das Eiscafé Rialto. Die Prämierung der besten Schubkarren wird um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz durchgeführt. Die Gunst der Jury finden besonders schöne Schubkarren. Organisatorin Ute Ahn ist unter Telefon 0221/ 27627527 und per E-Mail an ute.ahn@bv-poll.koeln zu erreichen.