Die Internationale Friedenschule in Widderdorf steht nun doch nicht als Interimsstandort für das neue Gymnasium in Lövenich zur Verfügung.

Lindenthal (af). Die Bezirksvertreter müssen nachsitzen. Am Donnerstag, 6. Oktober, halten die Bezirksvertreter eine "Aktuelle Stunde" zum Stand der geplanten weiterführenden Schulen im Stadtbezirk ab. Der Grund für die außerplanmäßige Sitzung ist das gescheiterte Interim für das neue Gymnasiums in Widdersdorf.

Die Verwaltung hatte geplant, das neue Gymnasium in Lövenich übergangsweise in den Räumen der privaten internationalen Friedensschule in Widdersdorf zu starten. Da der anvisierte Neubau an der Zusestraße erst frühesten 2020 fertig wird, sollte die Schule so schon zum nächsten Schuljahr 2017/18 starten können.

Doch der Plan hat sich nun zerschlagen. Der Eigentümer der Immobilie hat kurzfristig sein Mietangebot zurückgezogen, teilte die Verwaltung den verärgerten Stadtteilpolitikern mit.

Auf der Sitzung im September hatte die Verwaltung die Interimslösung in Widderdorf noch zur Abstimmung gestellt. Voreilig, wie sich nun herausgestellt hat. Streit gibt es auch über einen Vorschlag der SPD-Fraktion im Stadtrat. Der schlägt das Grundstück an der Ecke Aachener Straße und Herbesthaler Straße als Standort für eine neu Gesamtschule im Stadtbezirk Lindenthal vor. Diesen Standort hatten die Bezirksvertreter allerdings im März 2015 mit großer Mehrheit abgelehnt und als Alternative ein größeres Areal am Wasseramselweg im benachbarten Ehrenfeld vorgeschlagen. Über alle diese Punkte werden die Bezirksvertreter nun am 6. Oktober mit Vertretern der Verwaltung diskutieren. Die öffentliche Runde findet um 16 Uhr im Sitzungssaal im siebten Stock des Bezirksrathauses (Aachener Straße 220) statt.