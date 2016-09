Betriebe müssen um den Nachwuchs kämpfen

Rodenkirchen (sb). Die Zeiten haben sich geändert: In früheren Jahren habe er immer drei bis fünf Bewerbungen jährlich erhalten, von Leuten, die in seinem Betrieb arbeiten wollten, berichtete Michael Rempe, selbstständiger Elektromeister aus Raderthal.

"Das ist jetzt nicht mehr so. Wir finden keine Fachkräfte mehr auf dem Markt. Deswegen suchen wir Nachwuchs und wollen versuchen, über Auszubildende unsere Mannschaft zu vergrößern", schilderte Rempe. Seine Elektronik-Firma ist eine von 16 Ausbildungsbetrieben aus dem Bezirk, die sich auf der zweiten Ausbildungsbörse am Bezirksrathaus vorstellten. Die Börse findet auf Initiative des Bezirksbürgermeisters Mike Homann statt, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist. Annähernd 450 Schüler von der Gesamtschule Rodenkirchen, dem Gymnasium Rodenkirchen, der Hauptschule Ringelnatzstraße, der Offenen Schule Köln, der Förderschule Rosenzweigweg, der Realschule Godorf, des AMA-Berufskollegs und der Europaschule waren eingeladen. "Wir wollen die Unternehmen aus dem Bezirk, die konkret Auszubildende suchen, zusammenbringen mit den potentiellen Azubis aus dem Bezirk", erklärte Homann. Unter den Betrieben waren die Shell AG, Atlas Copco, die Barmer Ersatzkasse, Evonik, die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, die Sparkasse KölnBonn, die Rechtsanwaltskammer und die Feuerwehr Köln vertreten ebenso wie lokale mittelständische Unternehmen wie die Bäckerei Schmitz-Nittenwilm, Köttgen Hörakustik und Bedachungstechnik Schröder. Mitarbeiter des Zollstocker Alfred-Müller-Armack-Berufskollegs hielten einen Vortrag über duale Ausbildung.

Von 9 bis 14 Uhr konnten sich die Schüler über die entsprechenden Ausbildungsberufe informieren und ihre Fragen stellen. Bei manchen Betrieben konnten sie sich auch für ein Schülerpraktikum bewerben. Die Schulen kamen zeitversetzt zur Ausbildungsbörse. "Das ist super organisiert. So haben wir immer Schüler am Stand, aber es ist nicht überfüllt", meinte Kerstin Bernais von Evonik.

Auch bei den Schülern kommt die Börse gut an. "Wir finden die Veranstaltung gut. Wir wussten schon, wo wir hin wollten, weil wir den Besuch hier in der Schule vorbereitet haben. Es ist praktisch, man kann sich Infos und Ratschläge holen", schilderten Clara Leonie, Lea Marie und Hannah aus der neunten Klasse der Europaschule. Es herrschte nicht an allen Ständen der gleiche Andrang. "Ich hatte bisher nur zwei interessante Gespräche. Aber es wäre für uns ein hundertprozentiger Erfolg, wenn wir hier einen künftigen Auszubildenden finden würden", meinte Rempe.