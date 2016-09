Rund um die Johanneskirche wurde gefeiert

Brück (sf). Von Ballett über Jazzmusik bis zur Percussionshow: Die Besucher des Herbstfestes der Evangelischen Kirchengemeinde Brück-Merheim bekamen abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Auch die Ghanaische Gemeinde war bei dem bunten Fest rund um die Johanneskirche dabei:

Seit fast drei Jahren ist sie Teil der Brücker Kirchengemeinde, hält sonntags in der Johanneskirche ihren Gottesdienst ab und trifft sich hier zweimal in der Woche zu Chorproben und zur Gebetsstunde. Insgesamt 40 Personen gehören der Ghanaischen Gemeinde derzeit an. Einige von ihnen wirkten beim musikalischen Auftritt auf dem Gemeindefest mit und hatten die Besucher mit ihrer Spielfreude und traditionellen Gospels begeistert. Neben der Ghanaischen Gemeinde freute sich Walter Kiebeck, Schatzmeister des Kirchen-Fördervereins und Moderator des Herbstfestes, unter anderem auch den Chor der Grundschule Diesterweg, die Ballettschule Milenkovic und die Jazzband "Quality Time" auf der Bühne begrüßen zu können. Kleine Gäste tobten sich derweil an den Spielstationen aus, während Literaturfreunde über den Bücherflohmarkt stöberten.

Die meisten Besucher nutzten das alljährlich größte Fest der Evangelischen Kirchengemeinde Brück-Merheim, um sich in geselliger Runde zu treffen und gemeinsam zu feiern. Bei der Vorbereitung des Festes gab es tatkräftige Unterstützung von etwa 50 bis 60 Helfern, darunter Mitglieder der IG Brück oder den Brücker "Party People". "Brück hält zusammen. Man hilft sich gegenseitig", freut sich Kiebeck. Der Erlös des Herbstfestes kommt der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde zugute. Diese hatte Anfang September mit Uschka Wermter eine neue Jugendleiterin erhalten.