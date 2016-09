Hochhausmarathon mit junger Gewinnerin

Chorweiler (red). Der Verein DJK Wiking führte den dritten Hochhausmarathon im Sahle-373-Stufen-Haus durch. Rund 100 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, Teilnehmende an Flüchtlings-Sportgruppen, Feuerwehrleute und Profis des Verbands "Towerrunning Germany".

Parallel zum Lauf über 23 Stockwerke fand im Garten des Hauses Florenzer Straße 32 ein Familienspielefest mit zahlreichen Attraktionen für Groß und Klein statt. Als Sieger des Laufs konnte sich Ralf Hascher in 1:35,3 Minuten durchsetzen, nur zwei Sekunden vor Sylvio Atmanspacher aus Köln in 1:37,7 Minuten, der im Vorfeld des Laufes noch mit Kindern der DJK Wiking trainiert hatte. Bei den Frauen siegte Lea Fahron von der DJK Wiking mit einer Zeit von 2:20,5 Minuten. Ihrre Zeit wurde jedoch noch getoppt von der erst 14-jährigen Vereinskameradin Judith Gittel, die mit 2:19,1 Minuten die schnellste Zeit aller Frauen bei dieser Veranstaltung lief.

Mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden waren Kinder und Jugendliche, unter ihnen auch rund ein Dutzend aus Flüchtlings-Sportgruppen, betreut von Mareike Jautschus, die über den Bundesfreiwilligen dienst ein soziales Jahr bei der DJK Wiking absolviert. Lars Görgens, 1. Vorsitzender des Veranstalters DJK Wiking Köln, erklärte: "Neben der Freude am sportlichen Wettkampf werden beim Hochhausmarathon Integration und Inklusion großgeschrieben. Gerade in der heutigen Zeit und gerade in Köln sind integrative Maßnahmen durch Sport wichtig und von hohem gesellschaftlichem Wert." Mehr Infos unter www.djkwiking.de