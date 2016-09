Führungswechsel bei der Jugendfeuerwehr

Worringen (red). Der langjährige Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Köln - Löschgruppe Worringen, Hauptbrandmeister Stephan Müsch (57) übergibt nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit die Leitung der Jugendfeuerwehr an Brandmeister Andreas Dick (33) und Unterbrandmeister Matthias Sturm (25). Ebenfalls wird sich Unterbrandmeister Udo Schüler (57) aus der Betreuung der Jugendfeuerwehr zurückziehen.

Stephan Müsch hat in den vergangenen Jahren bei der Jugendfeuerwehr mit großem Engagement und sehr viel Herzblut vieles bewegt und Großes geleistet. Mit seiner Arbeit, die weit über das, was man von einem "Ehrenamtler" erwarten kann, hinausging, hat er über Jahre den Nachwuchs für die Löschgruppe sichergestellt. Dreizehn Jahre war er Leiter der Jugendfeuerwehr und hat zahlreiche Lehrgänge und Seminare besucht, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und eine hochwertige Jugendarbeit leisten zu können. Zum Zeichen der außerordentlichen Anerkennung wurde ihm bei der Übergabe der Dienstgeschäfte, im Rahmen einer kleinen Feierstunde, von Branddirektor Dr. Volker Ruster die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber verliehen.

Sein langjähriger Mitstreiter und begeisterter Unterstützer der Jugendfeuerwehr, Udo Schüler, wird ebenfalls aus dem Betreuerteam der Jugendfeuerwehr ausscheiden. Er möchte den Weg frei machen für die Jüngeren. Mit seiner herzlichen und besonnenen Art war er immer der ruhende Pol in der Jugendfeuerwehr. Ganz besonders vermissen werden die Kinder und Jugendlichen sein Mundharmonika Spielen am Lagerfeuer bei den Zeltlagern.

Das neue Führungsteam Andreas Dick und Matthias Sturm hat eine große Aufgabe übernommen und ist sich der enormen Verantwortung bewusst. Die Kinder und Jugendlichen sind heute nicht mehr so leicht für das Ehrenamt zu begeistern, und es erfordert sehr viel fachliche und soziale Kompetenz, diese an die Arbeit der Feuerwehr heranzuführen. Löschgruppenführer Marcus Bröder schaute bei der feierlichen Übergabe der Dienstgeschäfte mit Stolz auf die geleistete Arbeit von Stephan Müsch und Udo Schüler zurück. Ein ganz besonderer Dank ging von ihm an dieser Stelle auch an Gabriele Müsch. Sie hat in all den Jahren ihren Mann stets leidenschaftlich und tatkräftig unterstützt. Die Löschgruppenführung freute sich, mit der neuen Führung der Jugendfeuerwehr zwei sehr engagierte Kameraden in Amt und Würden zu ernennen. Die Weichen für eine nachhaltige Jugendarbeit in den folgenden Jahren sind damit gestellt.