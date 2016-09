Berufsbörse ohne Sprachbarriere

Mülheim (tau). Gut besucht war die siebte mehrsprachige Berufsbörse "Ausbildung im Handwerk - Für Ihre Zukunft nur das Beste!", deren Organisatoren ebenso zufrieden waren wie die Schüler, die sich sichtbar interessiert zeigten.

"Das Angebot ist bundesweit einmalig, denn auf unserer Börse können sich sowohl Schüler als auch Eltern in allen Sprachen informieren", betonte Dr. Markus Eickhoff, stellvertretender Geschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln. Die Börse hat sich etabliert, an die 800 potentielle Auszubildende kamen im Verlauf des Tages in die Genenovastraße. "Wir haben 600 freie Lehrstellen, die wir besetzten wollen, und freuen uns daher sehr über die große Resonanz", erklärte Eickhoff. Die Ausbildungsbörse wird einmal jährlich in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Köln sowie der Tages- und Abendschule und mit Unterstützung verschiedener Generalkonsulate und Migrantenorganisationen veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen kleine Praxisprojekte, die den Jugendlichen und ihren Eltern einen ersten Einblick in den Ausbildungsalltag verschiedener Handwerksberufe geben sollen. "Wir haben über 130 Ausbildungsberufe vorgestellt, weil wir deren Vielfalt zeigen wollten", erklärten die Organisatoren. Vom Friseur über den Schreiner bis hin zum Raumausstatter - alle Gewerbe hatten Stände aufgebaut, an denen Fragen beantwortet wurden. "Im Handwerk sind wir offen für alle Biografien. Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin möchte", betonte Eickhoff.