Spielerisch groß werden

Ostheim (kg). Spielteppiche sind ausgebreitet, eine rote Box enthält verführerisch Neues. Die kleinen Knirpse können in ihr Bällchen, Ringe, Bauklötze und allerlei Spielzeug entdecken und ausprobieren. Das schult ihre Aufmerksamkeit und ihre Fähigkeiten. Die Welt der Krabbel- und Kleinkindergruppen von Britta Hammerath findet in einer geborgenen Atmosphäre statt, der Nachwuchs kann erste Spielkameraden, die Eltern andere Mütter und Väter kennen lernen.

Familienmutter Hammerath, die sich zur pädagogischen Fachkraft weiterbildete, berichtet, dass Eltern aus Ostheim, aber auch aus Merheim, Stammheim und Porz ihre Kurse besuchen.

Die Krabbelgruppe bietet sie für den Nachwuchs bis 18 Monate, die Kleinkindergruppe bis zum Kindergartenalter an. Die Kurse finden im Jugendzentrum der katholischen Kirche St. Servatius (Servatiusstraße 4, 51107 Köln) statt. Sandra Fehr war mit Ben, zweieinhalb Jahre alt, zuerst in der Krabbelgruppe, jetzt besucht sie das Angebot für Kleinkinder. "Mit der Großen war ich auch schon in beiden Gruppen", sagt sie. Fehr kommt aus Ostheim, durch das Angebot lernte sie neue Mütter kennen. Gäbe es Hammeraths Vormittagsangebot nicht, "würde mir der Austausch mit den Eltern fehlen und dass sich die Kinder hier sehr gut beschäftigen können", erklärt sie. "Britta macht das sehr gut, die Kurse bereiteten auch sehr gut auf die Kindergartenzeit vor".

Hammerath etablierte die Angebote vor zwölf Jahren, etwa 200 Eltern und Kinder waren seitdem bei ihr. In dieser Zeit arbeitete sie auch vier Jahre im Offenen Ganztag. Haben sich Eltern, Kinder und sie kennen gelernt, bietet sie an, dass Eltern während der Kurszeit "auch mal eine Stunde Sport machen oder Einkaufen gehen können". "Das basiert auf Vertrauen", erklärt sie. In beiden Kursen wird einmal im Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz besucht, vor den großen Ferien gibt es ein Sommerfrühstück mit Ausflug in den Zoo oder in den Rheinpark. Je nachdem kann auch auf der Wiese vor dem Jugendheim oder im großen Saal gespielt werden. In der Kleinkindergruppe wird zum Beispiel gebastelt, gemalt, geklebt, werden Fuß- und Händeabdrücke mit Kinderfarben auf Papier oder Leinwand verewigt - letzteres immer eine schöne Erinnerung, wenn die Kleinen groß sind.

Die Krabbelgruppe findet donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr, die Kleinkindergruppe mittwochs von 9 bis 12 Uhr statt. Infos von Britta Hammerath unter Telefon 0177/ 7284548. Anmeldungen sind beim Elternbildungswerk Neubrück unter Telefon 0221/ 895633 möglich.