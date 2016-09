Gottesdienst für Geflüchtete

Köln (red). Rund 800 Pilgerinnen und Pilger aus dem ganzen Erzbistum sowie Teilen NRWs kamen am Samstag zum Gebet im Kölner Dom zusammen. Die Malteser im Erzbistum Köln haben gemeinsam mit dem Erzbistum im Rahmen der Domwallfahrt zu einer Pilgerandacht für Geflüchtete mit Weihbischof Ansgar Puff eingeladen.

Zahlreiche Geflüchtete christlichen Glaubens sowie Mitglieder der Syrisch-Katholischen Gemeinde folgten der Einladung in den Kölner Dom.

Es wurden Texte aus der Bibel in deutscher und arabischer Sprache gelesen und bekannte Gesänge unter anderem in englischer Sprache gesungen. An der Andacht nahm von der Syrisch-Katholischen Gemeinde Pfarrer Riad Behnam Sadic teil sowie Pater Ephrem Azar (Dominikaner) aus dem Irak. Zudem ließ es sich Kardinal Woelki nicht nehmen dabei zu sein und die neuen und alten Nachbarn im Kölner Dom zu begrüßen. Zum Abschluss der Andacht schritten alle Pilgerinnen und Pilger gemeinsam am Flüchtlingsboot vorbei, unter dem Dreikönigsschrein hindurch und von dort aus hinaus in den strahlenden Sonnenschein. Viele Teilnehmer der Andacht nutzen die Gelegenheit noch ein paar Worte mit Kardinal Woelki und Weihbischof Puff zu sprechen und gemeinsame Fotos zu machen.

Beim anschließenden Mittagessen aus der Malteser Küche konnten sich die Teilnehmer der Andacht stärken. Auch hier schloss sich Kardinal Woelki an und aß gemeinsam mit den Pilgerinnen und Pilgern das frisch von den Maltesern gekochte Mahl bestehend aus Reis, Gemüse und Hähnchen.