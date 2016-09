Das gab es bei der traditionellen Kirmes laut der Organisatoren in der Vergangenheit erst ein einziges Mal: Der Kirmesmann ist eine Frau. Dr. Andrea Buchholz-Baca übernimmt das Amt.

Junkersdorf (ste). "Wieso sollte eine Frau auch nicht diese Funktion übernehmen?", lacht die Zahnärztin. "Ich habe mit der Bezeichnung Kirmesmann auch überhaupt kein Problem."

Der Kirmesmann ist traditionsgemäß für die gute Stimmung auf der Kirmes zuständig. Sein Abbild in Form einer Puppe wird am letzten Kirmestag verbrannt, und damit alle Kirmessünden und Schandtaten des vergangenen Jahres, genau wie an Karneval mit dem Nubbel.

Neben dem Kirmesmann hat der Junkersdorfer Rummel, der von der Dorfgemeinschaft veranstaltet wird, außerdem einen Schirmherrn. Dieses Amt hat 2016 Stephan Zimmermann übernommen, dessen Firma Joh. Schlösser GmbH schon seit 250 Jahren Kerzen in Köln herstellt und verkauft. "Viele Menschen bringen sich in die Vorbereitung und Durchführung ehrenamtlich mit ein. Wenn sie nicht wären, würde die Kirmes nicht in diesem Umfang stattfinden können", so Zimmermann. "Ihnen gilt unser Dank."

Über 50 Jahre gibt es die mittlerweile einzige Kirmes im Kölner Westen bereits. "Ich finde, solche Traditionen müssen gestärkt und gepflegt werden", meint Kirmesmann Buchholz-Baca. "Ich wünsche uns für die Kirmes trockenes Wetter und fröhliche, schöne Begegnungen."

Die Kirmes beginnt am Freitag, 30. September. Am Samstag findet die Kranzniederlegung, das Platzkonzert auf dem Dorfplatz sowie der Umzug der Dorfgemeinschaft mit dem Musikzug Grün-Gelb von 1984 statt. Das große Highlight ist der Auftritt von Marita Köllner gegen 18.30 Uhr.

Der Sonntag steht im Zeichen der großen Junkersdorfer Karnevalsgesellschaft von 1973. Es wird einen Gottesdienst im Auto-Scooter geben und außerdem werden diverse Kindertanzgruppen auftreten. Ähzezupp (Erbensuppe) und Musik von JP Weber gibt es am Kirmesmontag. Den Abschluss der Kirmes versüßt am Dienstag die Gruppe "5Jrad", die Verbrennung des Kirmesmannes (also der Puppe) und natürlich das große Feuerwerk.

Neben der "Wilden Maus", dem Auto-Scooter sowie anderen Fahrgeschäften und Attraktionen wird es auch ein XXL-Trampolin geben.

Hier ist das komplette Programm der Kirmes in Junkersdorf:

Freitag, 30. September:

Rummel auf dem Festplatz



Samstag, 1. Oktober

Tag der Maigesellschaft Junkersdorf e.V. mit DJ Andy

13 Uhr: Kranzniederlegung zum Gedenken der Verstorbenen der DG.

14 bis 15.30 Uhr: Platzkonzert auf dem Dorfplatz und Abholung des Kirmesmannes Ecke Kirchweg /Lindenweg.

15.30 Uhr: Umzug der Dorfgemeinschaft Junkersdorf, mit Schirmherr und Kirmesmann.

Zugweg: Am Himmel - Wilhelm-von-Capitaine-Straße - Marsdorfer Straße - Gertrudenhofweg - Willy-Schneider-Weg - Erich-Deuser-Straße - Willi-Lauff-Allee - Stüttgerhofweg - Salzburger Weg zum Festplatz (Stadionparkplatz P6) - Einmarsch in das Festzelt, offizielle Eröffnung der Kirmes und Inthronisierung des Kirmesmannes.

18.30 Uhr: Auftritt von Marita Köllner



Sonntag, 2. Oktober

Tag der Großen Junkersdorfer Karnevalsgesellschaft von 1973 e.V.

11 Uhr: Feld-Gottesdienst auf dem Festplatz.

14 bis 18 Uhr: Die Kölner Karnevalsjugend tanzt im Dorfzelt.



Montag 3. Oktober

Historischer Tag

ab 19 Uhr: Treffen der ehemaligen Schirmherren und Kimesmänner, Ehrenmitglieder, Freunde und Gönner der Dorfgemeinschaft.

19.30 Uhr: J.P. Weber trägt unter dem Motto "Schwaa- de un Singe" Kölsche Krätzcher vor, bei Ääzezupp und kühlen Getränken.



Dienstag, 4. Oktober

Tag der SKG Junkersdorf 1972 e.V. mit DJ Andy

14 bis 16 Uhr: Die Schaustellerfamilien der GKS für Junkers- dorfer Familien: einmal bezahlen - zweimal fahren bei allen Fahrgeschäften.

ca. 19.30 Uhr: Verbrennen des Kirmesmannes

ca. 21.30 Uhr: Abschluss der Kirmes mit einem großen Brillant-Feuerwerk am Festplatz.



Quelle: DG Junkersdorf