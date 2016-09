Ikonen einer Stadt

Köln (es). Für die Theaternacht gibt es nicht nur ein neues Design und einen eindrucksvollen Trailer, sondern ein weiteres Highlight, wie Dietmar Kobboldt, Vorsitzender der Kölner Theaterkonferenz e.V., verriet: "Wir erreichen dieses Mal einen neuen Rekord, 50 Spielstätten nehmen insgesamt teil." Neue Spielorte von den Mülheim Strangers und Studio 11 würde es geben, natürlich auch Altbekanntes.

Besonders wichtig ist für Kobboldt aber ebenfalls zu betonen, welche Bedeutung Theater für Köln hat: "Das Kulturgeschehen darf nicht aufgeben und auch in unruhigen Zeiten die diesen hat Kultur und Theater noch eine größere Bedeutung." Die Theaternacht solle man als Nacht und Kultur der Vielfalt begreifen, da gerade das Erleben von Kultur ein Weg sei für den friedlichen Diskurs.

Besonderheiten in diesem Jahr sind beispielsweise eine "guided Tour" für Rollstuhlfahrer und eine für Sehbehinderte "denn alle müssen teilnehmen können", findet der Vorsitzende der Theaterkonferenz. Auch der aktuelle Trailer beinhalte einige Ikonen der Stadt, so Tobias Weber - in einer Szene besucht so beispielsweise Hänneschen den Hennes im Zoo. Der Trailer wird in über 50 Kölner Kinos zu sehen sein und kann ebenfalls auf YouTube und unter www.theaternacht.de angeschaut werden.

Bei den mehr als 200 Vorstellungen mit rund 70 Ensembles kann am 1. Oktober ab 20 Uhr von Schauspiel, über Tanz, Kabarett und Oper alles besucht werden. Im Anschluss gibt es Theaternacht-Partys und einen Theatermarathon im Bürgerzentrum Ehrenfeld.