Köln-Marathon feiert Geburtstag

Köln (tc). Der RheinEnergieMarathon Köln feiert seinen 20. Geburtstag. Unter dem Motto "20 Jahre. Dein Köln. Dein Ziel" wird am 2. Oktober eine Mischung aus Breiten- und Spitzensport, kölschem Frohsinn und besonderem Streckenambiente geboten.

"Das Jubiläum ist für viele Läufer ein besonderer Termin und deshalb haben wir einige schöne Ideen verwirklicht", freut sich Markus Frisch, Geschäftsführer des Köln Marathons. So findet die 20. Auflage des Laufspektakels nach dem Zieleinlauf einen würdigen Abschluss in einer großen Geburtstagsfeier und die RheinEnergie gratuliert mit einer Foto-Aktion, in deren Mittelpunkt die Teilnehmer stehen.

Start des Hauptlaufs ist um 10 Uhr am Ottoplatz in Deutz. Zuvor gehen bereits die Läufer des Halb-, Staffel- und Schulmarathons auf die Strecke, die wieder Hunderttausende Zuschauer säumen werden. Bereits am 1. Oktober wird im August-Sander-Park am Mediapark ein Kinderlauf ausgetragen, bei dem ab 11 Uhr Nachwuchsathleten auf die bis zu zwei Kilometer lange Strecke gehen. Anschließend dürfen sich die kleinen Sportler beim Kinderfest feiern lassen.

Auf der MarathonExpo in der Wassermannhalle können sich Laufinteressierte am 30. September und 1. Oktober mit neuestem Laufsport-Equipment eindecken.

Durch den RheinEnergieMarathin kommt es über weite Abschnitte des Tages auf einigen Linien der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) zu Trennungen oder Umleitungen. Insbesondere sind die Stadtbahn-Linien 1, 7, 9, 16 und 17 sowie die Bus-Linien 106, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 146, 147 und 150 betroffen.

Die Regelungen bei der Stadtbahn:

Die Stadtbahn-Linie 1 wird getrennt und verkehrt von ca. 8 Uhr bis ca. 14.45 Uhr von Weiden West kommend nur bis zur Haltestelle "Aachener Straße/Gürtel", von Bensberg kommend nur bis zur Haltestelle "Neumarkt".

Die Stadtbahn-Linie 7 wird getrennt und verkehrt von ca. 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr aus Zündorf kommend nur bis zur Haltestelle "Deutzer Freiheit", danach bis 14.45 Uhr weiter bis zur Haltestelle "Neumarkt". Aus Frechen-Benzelrath kommend endet die Linie 7 von ca. 7 Uhr bis 14.45 Uhr an der Haltestelle "Aachener Straße/Gürtel".

Die Stadtbahn-Linie 9 verkehrt von ca. 7.30 Uhr bis 14.45 Uhr lediglich auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Königsforst" und "Neumarkt". Der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Sülz Hermeskeiler Platz" und "Neumarkt" kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

Die Stadtbahn-Linie 16 wird in der Zeit von 9.57 Uhr bis 11.27 Uhr zwischen den Haltestellen "Ubierring" und "Sürth" getrennt. Von Niehl kommend fahren die Stadtbahnen nach normalem Fahrplan lediglich bis zur Haltestelle "Ubierring", von Bonn Bad Godesberg kommend fahren die Stadtbahnen der Linie 16 nach normalem Fahrplan nur bis zur Haltestelle "Sürth". Zwischen den Haltestellen "Ubierring" und "Sürth" wird ein ErsatzBus-Verkehr mit der Linienkennung "116" eingerichtet, der weitgehend den Linienweg der Bus-Linie 106 fährt und die Haltestellen der Bus-Linien 106, 130, 132 und 133 anfährt.

Die Stadtbahn-Linie 17 verkehrt von 9.57 Uhr bis 11.27 Uhr lediglich mit zwei Pendelzügen auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen "Severinstraße" und "Bonner Wall". Der weitere Streckenabschnitt kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

Die wesentlichen Änderungen im Busverkehr:

Die Bus-Linie 106 wird in der Zeit von ca. 7 Uhr bis ca. 13 Uhr ab der Haltestelle "Chlodwigplatz" über den Sachsenring bis zur Ersatzhaltestelle "Ulrepforte" umgeleitet. Von dort fahren die Busse der Linie 106 zurück nach Marienburg. Ab ca. 13 Uhr fahren die Busse der Linie 106 in Fahrtrichtung Marienburg den normalen Linienweg.

Die Bus-Linie 127 verkehrt in der Zeit von ca. 9.30 Uhr bis ca. 16 Uhr in Richtung Ebertplatz nur bis zur Haltestelle "Mehrheimer Platz". In Richtung Longerich wird ab der Haltestelle "Merheimer Platz" der normale Linienweg gefahren.

Die Bus-Linie 130 fährt von ca. 7.30 Uhr bis ca. 14.15 Uhr aus Bayenthal kommend nur bis zur Haltestelle "Sülzgürtel" und von dort zurück.

Die Bus-Linie 131 wird von ca. 7.30 Uhr bis ca. 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Sülz ab der Haltestelle "Gottesweg" geringfügig umgeleitet.

Die Bus-Linien 132 und 133 werden von ca. 7 Uhr bis ca. 13 Uhr in Richtung Breslauer Platz/Hbf ab der Haltestelle "Chlodwigplatz" über den Sachsenring, die Tel-Aviv-Straße, Nord-Süd-Fahrt und Tunisstraße bis zur Haltestelle "Breslauer Platz/Hbf" geführt und von dort über den gleichen Umleitungsweg zurück zur Haltestelle "Chlodwigplatz". Ab dort fahren die Busse der Linien 132 und 133 in Richtung Meschenich bzw. Zollstock über den normalen Linienweg. Auf dem Umleitungsweg werden die Ersatz-Haltestellen "Tunisstraße" (Höhe Oper), "Waidmarkt" (Neuköllner Straße/Blaubach), "Josephstraße" (Ulrichgasse/Paulsstraße) und "Ulrepforte" (Sachsenring) eingerichtet.

Die Bus-Linien 136 und 146 werden von ca. 7.30 Uhr bis ca. 14.45 Uhr in Richtung Neumarkt zwischen den Haltestellen "Kitschburger Straße" (136) bzw. "Gleueler Str./ Gürtel" (146) und "Hildegardis-Krankenhaus" über einen anderen Linienweg geführt. In Richtung Hohenlind (136) bzw. Deckstein (146) werden die Linien im genannten Zeitraum zwischen Hildegardis-Krankenhaus und Dürener Straße (136) bzw. Bachemer Straße (146) umgeleitet.

Die Bus-Linie 140 wird im Zeitraum von ca. 9.30 Uhr bis ca. 16 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen "Niehl/Btf. Nord" und "Ebertplatz" über die Friedrich-Karl-Straße, Boltensternstraße und Riehler Straße umgeleitet.

Die Bus-Linie 147 wird im Zeitraum von ca. 9.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Niehl zwischen den Haltestellen "Geldernstraße/Parkgürtel" und "Drosselstraße" über die Nesselroder Straße, Friedrich-Karl-Straße und Merheimer Straße umgeleitet. In Fahrtrichtung Bilderstöckchen gilt dieser Umleitungsweg in umgekehrter Richtung bereits ab ca. 8.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr.

Die Bus-Linie 150 wird ab Samstag, 1. Oktober, ca. 18 Uhr bis Sonntag, 2. Oktober, Betriebsschluss, zwischen den Haltestellen "Gummersbacher Straße" und "Sachsenbergstraße" umgeleitet, da der Auenweg und die Mindener Straße für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt werden.