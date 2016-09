Sanierter Sportplatz

Zur offiziellen Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes des SC Borussia Kalk ließ der Nachwuchs des Vereins Luftballons in den Vereinsfarben schwarz und weiß in den Himmel steigen.

Kalk (sf). Zur Feier des Tages ließ die SC Borussia Kalk Luftballons in den Vereinsfarben schwarz/ weiß in den Himmel steigen: Die zehn Mannschaften des Fußballvereins können von nun an auf der rundum generalsanierten Sportanlage an der Eythstraße trainieren, zu der neben dem neuen Kunstrasenplatz mit neuen Fußballtoren und Basketballkörben zwei neue Kleinspielfelder gehören.

Ende letzten Jahres begannen die Umbauarbeiten für den Sportplatz, auf den die SC Borussia über fünf Jahre gewartet hatte. In jüngster Zeit, nachdem bekannt wurde, dass der neue Kunstrasenplatz kommen wird, hat der Verein einen Aufschwung mit rasant steigenden Mitgliederzahlen erlebt. Das erste Spiel auf dem für 1,2 Millionen Euro sanierten Fußballfeld durften der SC West Köln und der SV Bergfried Leverkusen im Kreispokalfinale der Frauen austragen. An Vormittagen wird der Sportplatz Schulklassen zur Verfügung stehen.