Lauffreudige Pänz

Rath/ Heumar (sf). Eine Stunde lang so viele Runden wie möglich über den Sportplatz des RSV Rath-Heumar laufen: Dieser Herausforderung stellten sich die Schüler der Grundschule Volberger Weg gerne, insbesondere da es für jede einzelne Runde Geld gab.

Für den Sponsorenlauf hatten sich die 259 Mädchen und Jungen Eltern, Familienangehörige und Freunde gesucht, die sich bereit erklärten, pro gelaufene Runde einen selbst festgelegten Betrag zu spenden. Dabei konnte es schon mal vorkommen, dass die Sponsoren tief in die Tasche greifen mussten, denn die Kinder zeigten sich hochmotiviert. Mit dem Erlös möchte der Förderverein der Schule 2017 den Kölner Spielecircus holen. Sollte über die Finanzierung des 4.000 Euro teuren Zirkusprojekts ein weiterer Betrag übrig bleiben, wird dieser in die neue Laufbahn investiert, die im September auf dem Schulhof in Betrieb genommen werden konnte.