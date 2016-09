Nichts wie raus hier

Dr. Paul Rathenow hat an einem Antiserum gearbeitet. In seinem "Virenlabor" könnte man meinen, der Forscher habe seinen Kittel gerade an den Haken gehängt.

Ehrenfeld (off). "Die Geißel der Menschheit" wartet in einem Ehrenfelder Hinterhof darauf, von einfachen Menschen besiegt zu werden. Infiziert mit einem tödlichen Virus gehen zwei bis sieben Personen in einen Raum, um eingeschlossen das Mittel gegen die menschheitsbedrohende Seuche in 60 Minuten zu finden.

Und die Zeit sorgt für Hochdruck. Gnadenlos läuft der Countdown runter. Sonst müssen die Infizierten im Labor des Dr. Paul Rathenow sterben.

Dieses fiktive Spielszenario eines sogenannten "Escape Rooms" bietet sich in der Toskana-Passage an der Venloer Straße. Spielziel ist die Flucht aus dem abgeschlossenen Raum, in dem Rätsel mit Köpfchen gelöst und Schlösser auch von Hand geöffnet werden müssen. "Ein gutes Escape-Game ist wie der erste Kuss", sagen Andre Quirmbach und Nadia Dimassi. Das Paar ist von den Fans dieser interaktiven Spiele zu den Machern gewechselt. Eröffnet haben sie "The Great Escape" im Frühjahr.

Gestaltet ist der Raum im Steampunk-Stil, bei dem viktorianisches Design aus dem 19. Jahrhundert mit einer futuristischen Zukunftswelt kombiniert wird. Die künstlerisch-kreative Seite liegt in den Händen von Nadia Dimassi, die verschiedene Objekte von Flohmärkten oder vom Sperrmüll steampunkgerecht erschafft oder umarbeitet.

Für die technische Seite ist Andre Quirmbach verantwortlich, der kleine Elektromotoren oder aufwendige Mechaniken im Raum verbaut. Auch hier sind natürlich kreative Ideen gefragt, denn immer wieder verbirgt sich die nächste Lösung einer Aufgabe hinter Dingen, die nicht mehr das sind, was sie zu sein scheinen. "Was wir erreichen müssen, ist, dass wir Spannung wie in einem Thriller erzeugen."

Da der Raum auch für Kinder geeignet ist, wird auf eklige Hinterhalte oder Späße unterhalb der Gürtellinie verzichtet. Außerdem wird der Raum durch einen Spielleiter überwacht, der Hinweise gibt, wenn die Gruppe nicht im Spiel weiterkommt und die Gefahr besteht, dass der unterhaltsame Abend in starkem Frust endet.

Gespielt wird nach Anmeldung in der Zeit von 10 bis 22 Uhr. Demnächst eröffnet der zweite Raum "Circus Mortale". In diesem Fall wird die "bärtige Frau" einer kuriosen Zirkustruppe ermordet. Verdächtigt werden die Eingeschlossenen, die den Mörder suchen, um ihre Unschuld zu beweisen.

Weitere Informationen unter Telefon 0157/ 39104623 oder www.thegreatescape.cologne