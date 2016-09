Die Severinstraße feierte

"Dä längste Desch vun Kölle" zieht seit bald 40 Jahren viele Besucher an.

Innenstadt (sb). "Unser Straßenfest ist besonders kölsch. 90 Prozent der Läden sind Inhaber geführt und viele Händler und Anwohner Urkölner", meinte Patrick Köhler, Vorsitzender der IG Severinsviertel e.V. Die IG lud am Wochenende zum 37. "längsten Desch vun Kölle" auf der Severinstraße ein.

Gürtel, T-Shirts, Pflanzen, Reibekuchen, Würstchen, Crêpes, Kölsch und Cocktails - zu gucken, kaufen, essen und trinken gab es reichlich. Rund hundert Fachhändler, Vereine, Unternehmen, Handwerker Gastronomen aus dem Veedel waren mit von der Partie, um das "kölschestes Straßenfest" zu feiern. Auf zwei Bühnen - auf dem Severinskirchplatz und an der Ecke Karl-Berbuer-Platz - gab es jede Menge Musik. Die IG ließ Aufnahmen per Drohne vom Fest machen", zu sehen unter www.severinsviertel.koeln "So können wir endlich einmal schätzen, wie viele Besucher kommen", lachte Köhler.