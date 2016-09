"Fertig Ende September"

Porz (kg). Noch immer nicht fertig, noch immer nicht begonnen, schon wieder abgesperrt - wenn man am Friedrich-Ebert-Ufer eine Weile an der Ufertreppe steht, meint man, dass diese Worte immerzu und vom Wind getragen zu hören sind.

Die Rathaustreppe ist wieder einmal und seit längerem eingezäunt und darf nicht betreten werden. Am Rande des Pavillons hat sich ein gut ausgetrampelter Pfad gebildet, er führt von der Uferstraße bis zum Leinpfad.

"Vor Karneval 2015 sollte die Treppe ursprünglich fertig werden", sagt Petra Rinnenburger, die Leiterin der städtischen Gebäudewirtschaft. Nun soll es Ende September dieses Jahres werden, folgt man den Worten von Markus Gerhards, Abteilungsleiter Planen und Bauen in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt. Diplom-Ingenieur Markus Gerhards erläuterte kürzlich in einer Presserunde mit Bezirksbürgermeister Henk van Benthem und Bürgeramtsleiter Norbert Becker die wesentlichen Restarbeiten, die an der eigentlich neu errichten Treppe vorgenommen werden müssen. Rinnenburger erklärt, dass bei der Vergabe der Preis das Kriterium sei.

Nun sei man in der Beseitigung der Mängel: "Das ist eine Ersatzvorname, sie geht auf Kosten der ersten Firma". Zu den wesentlichen Restarbeiten gehören Abdichtungen am Löwenbeet, an Pavillondecke und Treppenpodesten. Die Fugen im Bereich der Stufen und vereinzelt in den Betonfertigteilen müssen fertig gestellt werden. Es steht die Verfüllung des Löwenbeets an, die Pflasterung des Treppenpodestes und am Pavillon. Die Vandalismusschäden am Pavillon werden beseitigt, das Dach wird mit Holzprofilen versehen, die Antigraffitibeschichtung wird wiederhergestellt. Gerhards: "Die Profile am Pavillondach können erst nach Fertigstellung der Abdichtungs- und Pflasterarbeiten angebracht werden. Hierzu ist aber keine Sperrung mehr notwendig". Danach sei ein Holzanstrich erforderlich, der noch vor der Frostphase erfolgen sollte.