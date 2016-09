Tausch und Plausch

Pesch (hub). Zum ersten Mal lud der Tauschring im Kölner Norden "Tausch & Plausch" Frauen und Mädchen ab sechzehn Jahren zum "Café Kleidertausch" ein. Der Nebenraum wurde wie eine Modeboutique eingerichtet, so wurde die Kleidung grob nach Größen sortiert.

Nachdem die modeinteressierten Frauen ihre bis zu fünfzehn Kleidungsstücke abgegeben hatten, nahmen sie im Kirchenraum Platz. Bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen bestand die Möglichkeit zu einem Plausch. Die Organisatorinnen Heidi Fiedler-Schremmer und Lydia Hackenbroich begrüßten die Teilnehmerinnen und erklärten den Ablauf. Die erste Tauschrunde konnte beginnen und die Mode-Begeisterten stürmten wie beim Schlussverkauf in den Raum, um ihren modischen Schatz zu finden. Bis zu drei Teile konnten sich die Frauen in der ersten Runde sichern. Um die Größe zu testen, gab es die Möglichkeit, die Kleidung anzuprobieren. Nach einer Stunde endete die erste Runde. In der Pause unterhielt der Glückschor unter der Leitung von Max Weise die Anwesenden.

Nachdem das Angebot wieder sortiert war, ging es in eine zweite Runde. Nun konnten die Teilnehmerinnen sich so viele Teile nehmen, wie sie wollten. Sollte am Ende etwas übrig sein, so würde es dem Café Schatztruhe in Lindweiler und der Bethel-Kleiderbox vor dem Haus gespendet. Die Idee hatten die Organisatorinnen bei einer evangelischen Gemeinde in Ehrenfeld gesehen und dachten, dass dies gut zum Tauschring passe. Der Tauschring trifft sich einmal monatlich, jeweils am letzten Dienstag des Monats um 19.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum Pesch. Infos unter www.tauschundplausch.de