Roggendorf-Thenhoven (hh). Für die vierzehnjährige Tulli ist die Sache klar. "Ohne den Bauwagen wüsste ich nicht, was ich an diesen Tagen machen sollte. Er gehört einfach zu meiner Freizeitgestaltung.

Hier treffe ich Freunde, kann spielen und Spaß haben. Und Aysun ist auch total cool." Seit 2010 ist ein alter Bauwagen in der Nähe des Worringer Bahnhofs zweimal wöchentlich eine beliebte und wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Im Bauwagen gibt es jede Menge Spielmöglichkeiten, Platz zum Unterhalten, eine Kochecke und einen Internetzugang. "Manchmal grillen wir auch, helfen bei den Hausaufgaben oder machen gemeinsame Ausflüge zur Jugendeinrichtung 'Die Villa' oder zum Krebelshof", erläutert Mitarbeiterin Aysun Tokgözoglu.

In den Osterferien erhielt der Wagen, den Margret Hees, Fachbereichsleiterin Soziale Brennpunkte im Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) e.V. Köln, für einst 1.500 Euro einer Baufirma abgekauft hatte, einen neuen Anstrich. Unter der Anleitung des freischaffenden Künstlers "Frank Zappel" alias Raphael Mohr verewigten sich 15 Kinder und Jugendliche mit leuchtenden modernen Schriftzügen, einem FC Köln-Wappen, einer Comicfigur und einem Fußball als Symbol für den nahegelegenen Bolzplatz auf der "Außenhaut" des Bauwagens. "Die alte Farbe war stark abgebröckelt und die jetzigen Besucher geringschätzten auch die Gestaltung durch ihre Vorgänger. Es wurde daher Zeit, etwas Neues zu machen", erklärt Villa-Einrichtungsleiter Gregor Mink.

Seit seinem Start steht der jugendrelevante Treffpunkt jährlich auf finanziell wackligen Beinen. "Bis heute gibt es keine Regelfinanzierung. Zum Glück haben wir vor wenigen Tagen einen positiven Bescheid vom Rat der Stadt zur diesjährigen Unterstützung erhalten", sagt Hees. Zahlreiche Sponsoren haben in den vergangenen Jahren zudem das Projekt finanziell unterstützt. "Mehrere Stiftungen, die Bezirksjugendpflege, der SKM oder auch der Bürgerverein haben sich bisher beteiligt, wofür wir sehr dankbar sind." In diesem Jahr half der "Rotary Club Dormagen" mit einer großzügigen Spende von 6.000 Euro. Für das kommende Jahr läuft die Suche nach interessierten "Übergangsfinanzierern" auf Hochtouren, damit Tulli und die anderen durchschnittlich 20 Besucher weiterhin eine tolle Zeit in ihrem Bauwagen erleben können.