In fescher Tracht

Bestens gelaunt und schunkelfreudig zeigten sich diese Bickendorfer im Friedrich-Ebert Saal in Bickendorf. Für Festzeltstimmung sorgten an diesem Abend Marita Köllner und Tom Linden.

Bickendorf (as). "O'zapft is!" hieß es im ausverkauften Friedrich-Ebert Saal in Bickendorf. Nach dem Premierenerfolg im vergangenen Jahr brachte die Gesellschaft der Karnevalsfreunde Köln-Bickendorf (GdK) mit ihrem "Oktoberfest" auch in diesem Jahr wieder echtes "Wiesn-Feeling" ins Veedel.

"Die Idee für ein solches Fest im Viertel stammt vom Vorstand des Vereins", so Pressesprecher Helmut Krügel. "Genau wie etwa mit dem Adventsbasar, der Hämmchen Sitzung oder dem Veedelsfest möchten wir den Quartiersbewohnern eine Möglichkeit bieten, in ihrem Viertel zu feiern und den nachbarschaftlichen Kontakt zu pflegen. Dass der Zuspruch auch heute Abend wieder so groß ist, freut uns deshalb sehr."

Den offiziellen Fassanstich für die Kölsche "Oktoberfest-Sause" mit Blasmusik und bayerischen Spezialitäten im urig, blau-weiß geschmückten Veranstaltungssaal übernahm Hans Peter Juretzki, der Vorsitzende der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Kölner Gartensiedlung. Ganze zwei Schläge reichten, dann konnten Juretzki und GdK-Präsident Frank Hemmersbach mit einem frisch gezapften Kölsch anstoßen. "Es gibt Schweinshaxen mit Sauerkraut, Weißwurst und Leberkäse und neben Kölsch auch 180 Liter Oktoberfestbier vom Fass", kündigte der bestens gelaunte Hemmersbach an.

Die passende musikalische Unterhaltung zur kölsch-bayerischen, blau-weiß-roten Veedels-Gaudi lieferte an diesem Abend die Blaskapelle "Atemnot". Marita Köllner und Schlagersänger Tom Lind sorgten mit ihren Auftritten bei den rund180 in Dirndl und Lederhosen erschienenen Bickendorfern für ausgelassene Partystimmung. "Die Möglichkeit, ein "Oktoberfest" praktisch vor der Haustüre feiern zu können, ist für uns als ältere Generation eine wunderbare Sache. Ich habe auch schon ein Ehepaar aus der Nachbarschaft gesehen, das mit seinen erwachsenen Kindern gekommen ist", schwärmte eine Besucherin.

Bei der Prämierung für das "fescheste Dirndl" fiel die Wahl auf Anja Klingenberg und Stephanie Boubaki. Die "strammsten Männerwaden" von Bickendorf zeigte Martin Meyer. Als Preisgeld gab es für die Gewinner jeweils zwei Freikarten für die "11. im 11.-Sitzung" der GdK.

Weitere Infos unter www.gdk-bickendorf.de