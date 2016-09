Das Publikum von den Stühlen gerissen

Kalk (sf). Rund ein Dutzend Konzerte gibt der Kalker Chor d'acCHORd im Jahr, oftmals in kleinem intimen Rahmen. "Jetzt wollten wir mal ein größeres Konzert im Sommer spielen", erklärte Chorleiter Niklas Genschel den Anlass für das Open-Air-Konzert unter dem Zeltdach im Innenhof des Bürgerhauses Kalk. Dafür hatte sich der junge Chor mit einem anderen Kalker Chor zusammengeschlossen:

Über das Bürgerhaus Kalk kam der Kontakt zum Chor "Vocal in Takt" zustande, mit dem gemeinsam ein musikalisch sehr abwechslungsreicher Abend gestaltet wurde. "Vocal in Takt" eröffneten den Konzertabend. Die 25 Mitglieder starke Gesangsgruppe gibt es bereits seit knapp 20 Jahren und ist 1997 aus einer kleinen, gesangsbegeisterten Truppe heraus entstanden. Unter der Leitung von Dirigent Norman-Eric Kunz proben die aus Köln und dem Umland stammenden Mitglieder immer donnerstags um 20 Uhr im Bürgerhaus Kalk. Somit hatten sie beim Sommer-Open-Air-Konzert ein direktes Heimspiel.

Hier stellte der Chor eindrucksvoll unter Beweis, dass er ein enorm vielseitiges Repertoire beherrscht, das von klassischen bis modernen Tönen, von geistlicher Literatur über weltliche Stilrichtungen bis hin zum Jazz und modernen Popstücken reicht.

Nach einer guten Dreiviertelstunde überließen "Vocal in Takt" dem Chor d'acCHORd die Bühne, der das Publikum mit Pop- und Rockklassikern von Rammstein ("Engel"), den Red Hot Chili Peppers ("Under the Bridge"), Bon Jovi ("It's my life") und vielen weiteren Künstlern von den Stühlen riss.

Nachdem der Kalker Chor vor dreieinhalb Jahren mit Klassik begonnen hatte, präsentiert er sich jetzt als reiner Popchor. Dirigent Niklas Genschel hatte den Chor damals ins Leben gerufen: "Das hatte mit ein paar Freunden angefangen. Wir hatten uns getroffen und etwas gemeinsam gesungen", berichtet Genschel. "Es war direkt klar, dass wir etwas a-capella machen wollen", blickte der 28-Jährige zurück.

Mittlerweile gehören dem Chor 30 Mitglieder im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30 an, die aus dem gesamten Stadtgebiet kommen. Ebenso wie der Chor "Vocal in Takt" ist auch "d'acCHORd" auf der Suche nach männlicher Verstärkung. Geprobt wird montags ab 19.15 Uhr im Gold Kraemer Haus an der Rolshover Straße.

Zum Abschluss des großen Sommerkonzertes standen beide Chöre gemeinsam auf der Bühne, um den Besuchern mit der Interpretation des amerikanischen Gospels "Inspired" von Joachim Arentius ein gelungenes Finale zu bescheren.