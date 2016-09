Mathe mal ganz spannend

Am Knobeltisch können die kleinen Besucher mit Kugeln experimentieren.

Kalk (red). Die erste mathematische Mitmachausstellung der Welt kommt ins Rheinland, der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) macht es möglich. Aus zahlreichen Bewerbungen der regionalen Sparkassen hat die Sparkasse KölnBonn das Odysseum Köln als Veranstaltungsort ins Rennen geschickt und den Zuschlag erhalten.

Das Mini-Mathematikum gastiert vom 25. September bis 7. Oktober im Odysseum und präsentiert Mathematik zum Mitmachen und Anfassen für Kinder von vier bis acht Jahren. An 15 verschiedenen Stationen auf 100 Quadratmetern erleben schon die Kleinsten anhand spannender Experimente, dass Mathe Spaß macht. Sie können knobeln, rätseln, experimentieren und werden spielerisch an das naturwissenschaftliche Fach herangeführt. Die Ausstellung "Mathematik zum Anfassen" im Mathematikum Gießen hat seit 1994 in ganz Deutschland bereits viele hunderttausend Besucher angezogen. Durch den großen Erfolg entstand die Idee für eine Wanderausstellung, die Mathematik auch für jüngere Kinder erlebbar macht. Als außerschulischer Lernort ist das Odysseum Köln ein idealer Gastgeber für das Mini-Mathematikum.