Humboldt-Gremberg (sf). Zum Grillen und Schlemmen hatte der Bürgerverein Humboldt-Gremberg eingeladen. Beim Sommerfest im Humboldtpark war auch Clown Vera Gerhards dabei, die für Unterhaltung sorgte, als sie in die musikalischen Welten von Trude Herr, Nana Mouskouri und Bruce Kapusta eintauchte.

Neben Musik gab es auch viele Gewinne beim Sommerfest: 100 Preise, gesponsert von Geschäftsleuten aus Humboldt-Gremberg, warteten in der Tombola. Rund 20 Mitglieder des Bürgervereins waren im Einsatz, um den Besuchern einen geselligen Nachmittag zu bescheren. Zum Organisationsteam, über dessen Engagement sich Margret Sprave, Vorsitzende des Bürgervereins Humboldt-Gremberg, sehr freute, zählte auch Vereinsmitglied Rosi Klein, die am Tag des Sommerfestes mit ihrem Mann Jürgen den 31. Hochzeitstag feierte. Spaß am Feiern hatten auch die jungen Besucher: Auf sie warteten verschiedene Kinderspiele.

Viele Festbesucher kommen nicht nur zum Sommerfest in den Humboldtpark, sondern besuchen den Bürgerverein Humboldt-Gremberg einmal in der Woche, wenn dieser dienstags von 9 bis 12 Uhr zum Frühstück im Park einlädt. "Das Frühstück werden wir noch mindestens bis Ende September, wenn das Wetter mitspielt auch bis Ende Oktober anbieten", sagt die Vorsitzende Sprave.