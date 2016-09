Lese-Oase für kleine Schmöker

Bilderstöckchen (hh). Es roch nach frischer Farbe, und die Schleifmaschine musste Schwerstarbeit verrichten. "Ich habe zwei Söhne in der zweiten und dritten Klasse in dieser Schule. Ich möchte doch, dass sie sich hier wohlfühlen.

Damit war für mich klar, dass ich helfe und mit anpacke", sagt Omar Almastri und strich mit seinem Pinsel über den Türrahmen. 35 Familien waren der Schul-Einladung zur gemeinschaftlichen Renovierung der Bücherei in der Lukas-Grundschule gefolgt und schenkten dem Raum mit Unterstützung des nahezu vollständig erschienenen Lehrpersonals dank ihrer Schleif-, Lackier- und Streicharbeiten ein frisches und helles Erscheinungsbild. "Die alte Bücherei war nicht mehr zeitgemäß. Sie strahlte einfach kein Wohlgefühl aus", erläutert Susanne Benzenberg, Lehrerin für Deutsch, Sport und Englisch und seit Februar kommissarische Schulleiterin.

Durch die ehrenamtliche Arbeit der Eltern und ihrer Kollegen werde nun jedoch eine Lese-Oase geschaffen, die zum Schmökern einlade. "Lesen ist grundlegend für die Bildung in allen Fächern und besitzt bei uns oberste Priorität. Wir möchten, dass unsere Kinder den Weg zu Büchern finden. Und dafür muss natürlich auch das Ambiente in unserer Schulbücherei stimmen." Während einige Eltern während des freiwilligen mehrstündigen Wochenendeinsatzes auch Regale bauten und später die über 3.500 vorhandenen Bücher nach Themen sortiert (unter anderem Märchen-, Pferde-, Zauberer- und Natur-Sachbücher) einräumten, übernahmen andere Eltern die Verpflegung der Arbeiter oder betreuten deren Kinder mit.

"Wir haben keine Fachleute dabei. Alle Helfer sind handwerkliche Laien, und trotzdem sieht es bereits jetzt fantastisch aus", zog Benzenberg gegen Mittag ein erstes Zwischenfazit. Mit dem neuen, von der Stadt finanzierten Mobiliar möchte das Lehrerteam ein modernes Farbkonzept realisieren. "Wir werden die sechs Gruppentische in je zwei blaue, grüne und orangefarbene Einheiten aufteilen. So können wir etwa themengebundene Leserunden pro Klasse zu festen Unterrichtszeiten veranstalten." Finanziert wurde die Renovierungsaktion durch Einnahmen, die die Grundschüler während eines Sponsorenlaufs Ende Juni erlaufen hatten. "Insgesamt sind hierbei 2.700 Euro zusammengekommen, die wir, wie vorher versprochen, vollständig in die Modernisierung der Bücherei gesteckt haben. Unser Schulförderverein hat darüber hinaus noch 500 Euro gespendet", dankte Susanne Benzenberg kleinen wie großen Unterstützern.

"Das Arbeiten im bunten Team hat richtig Spaß gemacht. Jeder hat sich von der angenehmen Atmosphäre bereitwilig mitreißen lassen", ergänzt Klassenlehrerin Meike Rudhardt. Als nächstes Projekt ist bereits ein Neuanstrich aller Flure in Planung.