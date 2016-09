Ein Wehrturm mit langer Geschichte

Der Vorstand des Fördervereins Zündorfer Wehrturm hatte zum Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten des Museums eingeladen.

Zündorf (sf). Einen Tag lang öffnete das Museum Zündorfer Wehrturm seine Pforten, um Besuchern beim Tag der offenen Tür Einblicke in das historische Gebäude und seine Nutzung zu gewähren.

Die Besucher hatten dabei Gelegenheit, mit dem Förderverein Zündorfer Wehrturm ins Gespräch zu kommen, der sich seit seiner Gründung 1993 für den Erhalt des Turms einsetzt und hier regelmäßig Kunstausstellungen organisiert. In der Zeit von März bis November wird der Wehrturm in der Regel sechsmal als Ausstellungsfläche genutzt, die bei Künstlern aus aller Welt gefragt ist. "Internationale Künstler aus China, Australien und Rumänien bewerben sich hier", berichtet Heidi Schulte-Carstens, Geschäftsführerin des Fördervereins. Eine Jury, der Künstler, Kunsthistoriker und Vereinsmitglieder angehören, steht immer wieder vor der großen Herausforderung, die zahlreichen Bewerbungen auszuwerten. "Wir versuchen, jedes Jahr eine schöne Mischung reinzubringen", berichtet Schulte-Carstens. Bildhauer und Maler, Gruppen und Einzelpersonen, gegenständliche und abstrakte Kunst: alles ist hier möglich. Dabei wird stets weit im Voraus geplant: "Die Künstler für nächstes Jahr stehen schon fest", sagt Schulte-Carstens.

Aktuell zeigt Saskia Niehaus im Zündorfer Wehrturm unter dem Titel "Territorium" Zeichnungen, Skulpturen, Reliefs, Collagen und Gemälde. Besucher des Tages der offenen Tür waren die ersten, die die Exponate zu sehen bekamen und konnten sich bei live gespielter Folkmusik auf einen spannenden Rundgang durch die acht Etagen des Wehrturms begeben. Wer mehr über die Geschichte des Turmes erfahren wollte, nahm an einer Führung teil, zu der Heinz Steinmetz, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, eingeladen hatte. Steinmetz tauchte bei seinem Vortrag ein in die Historie des Wehrturms, die bis ins zwölfte Jahrhundert zurückgeht. Bis ins 16. Jahrhundert wurde der Turm von Edelleuten genutzt. Im 18. Jahrhundert ließ Johann Ignaz Graf von Wolff-Metternich am Turmhof ein Herrenhaus errichten. Nachdem der 20 Meter hohe Turm ausgebrannt war, wurde er 1864 neu errichtet und erhielt ein Pyramidendach. Im Jahr 1975 wurde die Stadt Köln Eigentümer des Wehrturms und beauftragte den Architekten Gottfried Böhm, die Inneneinrichtung des Turms und des Herrenhauses neu zu gestalten. Mit der Gründung des Fördervereins Zündorfer Wehrturm im Jahr 1993 hatte sich eine Gruppierung gefunden, die sich langfristig für den Erhalt des Turms als Museum einsetzt.

Das Museum ist in der Regel mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.