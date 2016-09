Über die Historie Eils

Eil (red). Bei strahlendem Sonnenschein führte der Ortsring Eil unter der Leitung von Eckehard Backhausen eine historische Führung durch Eil durch. Diesmal wurde der Teil nördlich der Bergerstraße in einem dreistündigen Rundgang erkundet.

Die Teilnehmer konnten dabei ihre Kenntnisse über die Geschichte ihrer Heimat vertiefen. Eckehard Backhausen würzte seine Führung mit zahlreichen Anekdoten, hinterlegt mit Geschichten von Zeitzeugen. Auch mit historischen Fotos konnte der Eiler Hobbyhistoriker den Teilnehmern das Aussehen des Ortsteils in früheren Jahren näherbringen. Begonnen und geendet hatte die Führung am Pfarrer-Oermann-Platz, der erst vor kurzem eingeweiht wurde. Bei einem kühlen Getränk ließen die Teilnehmer in der Gaststätte "Klein Eil" die Führung ausklingen.