Einblicke in die Feuerwehr

Eil (sf). Zwei Tage lang öffnete die Löschgruppe Eil der Freiwilligen Feuerwehr Köln ihre Pforten für interessierte Besucher. Große und kleine Gäste waren gleichermaßen gespannt, den Fuhrpark zu besichtigen, zu dem ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug und das neue Tanklöschfahrzeug mit dem speziellen Namen "Tragkraftspritzenfahrzeug mit eingebautem Wassertank" gehören.

Dieses hatte die Löschgruppe Eil Ende vergangenen Jahres erhalten und ist bereits zweimal zum Einsatz gekommen. Mit seiner speziellen Ausstattung, dazu zählen drei Atemschutzgeräte, wird das Tanklöschfahrzeug bei Unwettern eingesetzt, beispielsweise bei Sturm, Überflutungen oder Starkregen. In naher Zukunft wird die Löschgruppe Eil zudem einen zusätzlichen Rollwagen der Stadt Köln in Betrieb nehmen können, mit dem sie noch besser für ihre Sonderaufgabe Unwetter-Logistik ausgerüstet ist.

Um das Gerätehaus in der Neuen Eiler Straße warteten am Tag der offenen Tür neben den Fahrzeugen noch viele weitere Attraktionen auf die Besucher: Die Jugendfeuerwehr hatte einen Spielparcours für die kleinen Gäste aufgebaut, während sich etwas Mutigere auf den Kletterparcours wagten. Dabei hatten die kleinen Gäste auch Gelegenheit, Mitglieder der Jugendfeuerwehr kennen zu lernen. Diese besteht derzeit aus 20 Jugendlichen, darunter drei Mädchen, die im Durchschnitt etwa zwölf bis 13 Jahre alt sind. Bei der Jugendfeuerwehr wartet auf die Kinder, die mindestens zehn Jahre alt sein sollten, eine kindgerechte Heranführung an die Feuerwehr, bei der sie technische sowie Erste-Hilfe-Übungen spielerisch erlernen. Bei den erwachsenen Mitgliedern verfügt die Löschgruppe Eil, die in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen feiert, über 20 Aktive, darunter zwei Frauen.

Neu erschienen ist in diesem Jahr die erste Zeitschrift der Löschgruppe Eil, die hinter die Kulissen der Feuerwehr blickt. Die Zeitschrift soll ein- bis zweimal im Jahr erscheinen und an verschiedenen öffentlichen Orten in Eil ausgelegt werden. In diesem Jahr war die Löschgruppe Eil zusammen mit dem Stadtfeuerwehrverband auch Ausrichter der Stadtmeisterschaft der Feuerwehr Köln, die zeitgleich mit dem Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Grundschule Adolf-Kolping-Straße ausgerichtet wurde. Der alljährliche Wettbewerb ist eine Leistungsüberprüfung für die Feuerwehr, bei der auf jeden einzelnen Kameraden unterschiedliche Aufgaben warten, die mit einem Punktesystem bewertet werden. Die Aufgaben sind vielseitig und reichen von Übungen der Absturzsicherung über die Reanimation einer Puppe bis hin zum Atemschutznotfall. In diesem Jahr hatten insgesamt neun Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr aus ganz Köln teilgenommen. Sieger wurde die Löschgruppe Roggendorf, die sich jetzt neuer Stadtmeister nennen darf.