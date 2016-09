Poll (sf). So voll ist es rund um St. Joseph selten: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren tummelten sich auf dem großen Gelände der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph und Heilige Dreifaltigkeit und hatten alle gleichermaßen viel Spaß beim Pfarrfest, das mit Attraktionen für alle Altersklassen aufwartete.

Die jüngsten Besucher freuten sich auf eine Fahrt durch Poll mit der nostalgischen Eisenbahn, tobten sich auf der Hüpfburg aus oder zeigten Kreativität an den Bastelstationen. Währenddessen nutzten die erwachsenen Besucher das Pfarrfest als Gelegenheit fürs gesellige Beisammensein, begegneten sich in der Weinlaube oder hörten der Live-Musik zu, die vom Poller Jugend-Blasorchester unter der Leitung von Pete Hosking und der Fantasy-Sound-Big-Band unter der Leitung von Kersten Kunzler dargeboten wurde. Auch an den zahlreichen Ständen, darunter ein Eine-Welt-Laden und eine kleine Bücherstube, herrschte stets reges Treiben.

Realisiert hatte der Ortsausschuss St. Joseph/ Heilige Dreifaltigkeit Köln-Poll das große bunte Pfarrfest mit Unterstützung von etwa 150 Gemeindemitgliedern, die sowohl beim Auf- und Abbau sowie bei der Durchführung des Festes tatkräftig mitgeholfen hatten. "Wenn so viele mitmachen und man diese Unterstützung erhält, dann kann man auch etwas Großes auf die Beine stellen", sagt Martin Scherholz, der gemeinsam mit Sabine Droop die Organisation geleitet hatte. Mit den Vorbereitungen hatten sie bereits mehrere Wochen zuvor begonnen. "Für die Gemeinde ist das Pfarrfest stets ein Highlight im Jahr", erklärt Scherholz. Dabei ist es nicht nur für die derzeit in Poll lebenden Gemeindemitglieder ein beliebter Treffpunkt: "Viele, die aus der Pfarrei weggezogen sind, treffen sich hier jedes Jahr wieder", sagt Scherholz.