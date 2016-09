Neubrück (tp). Das frühere Kurbad des Deutschordens-Wohnstiftes erstrahlt in neuem Glanz: Statt Anwendungen oder Therapie, die heute im neuen Kurzentrum angeboten werden, steht komfortables Wohnen im Mittelpunkt.

Rund ein Jahr lang dauerten die Bauarbeiten und eine Million Euro wurden investiert. Jetzt wurde der neue Wohnbereich feierlich eröffnet, damit im Oktober die ersten Mieter einziehen können. Im Zuge der Feierlichkeiten erhielt er den Namen "Wohnbereich Christoph Netta".

Der Namensgeber ist schon seit Jahren Unterstützer und Förderer des Deutschordens-Wohnstiftes. Insbesondere hat er sich um die Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb des zum Träger gehörenden Deutschordens-Fachseminars für Altenpflege verdient gemacht. Sein Vater, der Arzt Dr. Hubert Netta, gehörte als Familiare, das heißt als "ziviles" Mitglied, jahrelang dem Kuratorium des Deutschordens-Wohnstiftes an.

Die sieben Wohnungen in der Gartenebene sowie die drei Wohnungen im baulich angeschlossenen Hermann-Haeck-Haus präsentieren sich modern, freundlich und hell. Selbstverständlich sind sie barrierefrei. Das Mietangebot richtet sich an Senioren, die in einem vertrauten Umfeld selbstständig leben möchten, die aber andererseits den Faktor Sicherheit zu schätzen wissen. Alle Wohnungen verfügen über einen Hausnotruf, außerdem kann man je nach Bedarf den Alltag erleichternde Dienst nutzen, denn nicht umsonst steht der neue Wohnbereich unter dem Motto "Wohnen mit Service".