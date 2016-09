Wohnungsbau im Kölner Osten

Köln (kg). "Freiflächen verschwinden, wenn man sich nicht um sie kümmert", zitierte Dr. Joachim Bauer, Vizechef des Amtes für Grünflächen und Landschaftspflege, den Stadtplaner Fritz Schumacher, der von 1920 bis 1923 den Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer bei der Stadtentwicklung begleitete.

Damals entstanden weite Teile der Kölner Grüngürtel, damals wie heute expandiert die Domstadt: Waren es 1880 noch 145.000 Menschen, stieg im Jahr 1920 die Zahl auf 657.000. "Adenauer ging von 2 Millionen Einwohnern im Jahr 1950 aus", sagte Bauer. Seinen Vortrag im Jugendheim von St. Adelheid vor rund 30 Gästen konnte man auf die Feld- und Naherholungsflächen zwischen Merheim, Brück, Rath/Heumar und Neubrück adaptieren. Er schilderte unter anderem am Beispiel des Klimawandels, wie sich die Belüftung durch Freiflächen auf die Stadt auswirkt und dass für 2040 weit aus höhere Wärmebelastungen prognostiziert werden. Holger Sticht, Landesvorsitzender vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, sagte, man befinde sich am Rande der Bergischen Heideterrasse an einem der "wertvollsten Naturareale" in der Region. Er sagte: "Wir verbrauchen in NRW 10 Hektar Flächen am Tag". 10 Hektar entsprechen 14 Fußballfeldern. Laut Landesentwicklungsplan wolle man den Verbrauch bis 2020 auf 5 Hektar reduzieren. "Fläche ist endlich im Kölner Osten, in Köln und auf diesem Planeten", erklärte er und führte an, dass Gebiete, die zum Beispiel unter Natur- und Landschaftsschutz stünden, für Wohnbauplanungen nicht entnommen werden dürften. Es gebe keine Spielräume in Freiflächen: "Sie sind zu wertvoll. Wichtig ist auch der Biotopverbund, isoliere Gebiete ergeben keinen Nutzen".

Kathrin Möller vom GAG Immobilien AG-Vorstand sagte: "Wir sind damit beschäftigt, den Wohnraum zu schaffen, den die Stadt braucht". Dabei sei man in enger Verbindung mit der Stadt. Mit dem Waldbadviertel habe man qualitativen Wohnungsbau geschaffen, und es seien dementsprechend auch Freiflächen entstanden. Sie erläuterte, dass man es sich genau überlege, was man plane und ausführe. Die Architektin sprach beim Waldbadviertel von vielen Veranstaltungen, die sie im Vorfeld besuchte, die Leute hätten ein "zweites Gernsheimer Straße befürchtet". Für Neubrück stellte sie Pläne für 950 Wohnungen vor, die im Osten der Siedlung entstehen könnten. "Wir würden gern dort bauen". In fünf bis sechs Jahren könnte es Planungsrecht geben, Ende der nächsten Dekade die Fertigstellung. Dem gehen Änderungen unter anderem in der Flächennutzung vor. "Ein Bebauungsplan ist notwendig", sagte Vorstandsfrau Möller. Philipp Hoffmann vom CDU-Stadtbezirksvorstand und Marc Daniel Heintz vom Grünen-Stadtbezirksvorstand hatten zu der Veranstaltung "Wohnungsnot - wo bauen im Kölner Osten und wo nicht? Eingeladen. Hoffmann sagte abschließend, dass es "extrem große Interessenkonflikte" und auf dem Wohnungsmarkt "extremen Zeitdruck" gebe.