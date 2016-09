Viele Dienstleistungen

Rath/ Heumar (sf). Informationen aus erster Hand gab es beim Handwerker- und Dienstleistungsmarkt, der zwei Tage lang auf den Vorplatz des Bürger- und Vereinszentrums lockte. 16 Handwerksbetriebe aus Rath/Heumar stellten sich hier vor und zeigten ihr Können. Bei einem Bummel entlang der Pavillons hatte der Besucher die Gelegenheit, einen Überblick über die Vielseitigkeit der im Doppelort angebotenen Dienstleistungen zu bekommen:

Gärtner, Glaser, Tischler, Küchenbauer, Parkettverleger, Badgestalter und viele weitere Handwerker waren vor Ort und veranschaulichten ihre Dienstleistungen, die oft vielseitiger waren, als man dachte. So kann man sich beispielsweise beim Bau des Balkongeländes auch an den Glaser wenden oder bei einem Rohrbruch ein Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus kontaktieren. Der Markt bot die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit den insgesamt 16 Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Viele individuell gestaltete Pavillons der Aussteller gaben Anreize für die Gestaltung der eigenen vier Wände und des eigenen Gartens. Die Besucher des Marktes konnten einen Eindruck gewinnen, was passiert, wenn eine Floristin gemeinsam mit einer Modedesignerin einen Raum gestaltet oder ließen sich von einer 20 Meter langen Garten-Landschaft für die Gestaltung des eigenen Gartens inspirieren. Stärken konnte man sich zwischendurch unter dem großen offenen Zeltdach, wo die Aussteller selbst für die Bewirtung der Gäste sorgten.

Nicht fehlen durfte beim Handwerker- und Dienstleistungsmarkt, der alle drei Jahre die Besucher anlockt, auch in diesem Jahr wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm. "John Diva and the Rockets of Love" waren am Samstagabend ein Publikumsmagnet und begaben sich nicht nur musikalisch, sondern auch optisch auf eine Zeitreise in die 80er Jahre. Im passenden Kleidungsstil hatte die großartige Coverband jede Menge Rockklassiker im Gepäck und feierte mit den Besuchern eine wilde, zweistündige Rockparty, die mit einem Höhenfeuerwerk gekrönt wurde. Am zweiten Festtag wurde mit Querbeat und den King Forest Allstars weiter gefeiert, während die Geschäfte auf der Rösrather Straße beim verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln einluden.