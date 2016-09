Brauchtum plus Benefiz

Rodenkirchen (red). Im Schatten der Sommertage feierte die KG Köln-Rodenkirchen von 2014 e.V. ihre Sommer-Party. Nach einem beeindruckenden Tagesprogramm auf den Bühnen am Maternusplatz und Rheingalerie ging es dann mit einer karnevalistischen Party auf dem eigens dafür angemieteten Schiff "Rhein Roxy" weiter.

Kempes Feinest, mit Ihrer Frontfrau Nicole Kempermann heizte den Gästen ein, bevor dann DJ Thomas Rieck die Plattenteller zum Glühen brachte. Zahlreiche Kölner Karnevalsgesellschaften erschienen mit Abordnungen , wie die Löstige Innenstädter und Fidelen Burggrafen, beide Bürgen der KG Köln-Rodenkirchen auf deren Weg ins Kölner Festkomitee. Präsident Marcus Becker zog ein glänzendes Fazit: "Vun Hätze DANKE an alle Gäste - dat wor ne schöne Ovend!"

Das Orga-Komitee der KG empfing ihre Gäste standesgemäß in rot-weißen Ringelshirts. "Wir freuen uns wie jeck über diesen gelungenen Abend/Nacht, der natürlich im Fokus von Brauchtum und Tradition stand. Aber auch unser soziales Engagement wollten wir an diesem Abend zum Ausdruck bringen. So wird ein Teil der Eintrittsgelder zu Gunsten von Matthias Scherz e.V. gespendet!", so der Präsident der Gesellschaft, Marcus Becker.