Hahnwald (sb). Ihr Sohn Alexander würde gerne mit dem Fahrrad zur Grundschule fahren. "Das sind nur fünf Minuten, und Alexander hat schon Verkehrserziehung erhalten. Trotzdem wäre das ein gefährliches Unterfangen", beschrieb Alexandra Stolley aus dem Hahnwald auf der jüngsten Sitzung der Bezirksvertreter.

Denn um zur Anne-Frank-Schule zu kommen, muss Alexander die Bonner Landstraße überqueren. Das sei eine viel befahrene Straße, und auf der Länge von etwa drei Kilometern, zwischen dem Kiesgrubenweg und der Friedrich-Ebert-Straße, gäbe es nur eine Verkehrsinsel ohne Zebrastreifen, schilderte Stolley. "Das ist unseres Erachtens nicht ausreichend, eine sichere Querung zu ermöglichen", erklärte sie. Viele Kinder aus Rondorf, Rodenkirchen und dem Hahnwald müssten auf ihrem Schulweg zur Anne-Frank-Schule oder zur englischen Schule in Rondorf oder zur Gesamtschule Rodenkirchen die Bonner Landstraße queren, führte sie an. Deswegen hatte die dreifache Mutter eine Bürgereingabe eingereicht, in der sie einen Zebrastreifen oder eine Ampel auf der Bonner Landstraße fordert. Die vorhandene Verkehrsinsel befindet sich auf Höhe der Einmündung der Hahnenstraße, es gilt Tempo 50 im Bereich.

Klaus Neuenhöfer vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln verwies auf eine Stellungnahme der Verwaltung. "Es gibt Richtlinien zur Einrichtung von Zebrastreifen. An die müssen wir uns halten", sagte er. Die Bonner Landstraße läge außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, hier seien Zebrastreifen nicht zulässig, so Neuenhöfer. "Das vermittelt ein subjektives Sicherheitsgefühl, das ist gefährlich", sagte er. Zudem müssten gewisse Zahlen hinsichtlich der querenden Fußgänger und der fahrenden Kraftfahrzeuge vorliegen, und die lägen hier nicht vor, beschrieb er. Neuenhöfer wies auch darauf hin, dass die Bonner Landstraße in der Straßenbaulast von Straßen NRW liege und daher alle Maßnahmen mit dem Landesbetrieb abgestimmt werden müssten.

"Ihre Richtlinien in Ehren, aber die Sicherheit der Schüler geht vor! Wir halten den Vorschlag für sehr angebracht. Die vorhandene Verkehrsinsel soll durch einen Zebrastreifen ergänzt werden", erklärte Karl-Heinz Daniel (FDP). "Ich kenne die Stelle und kann bestätigen, dass es wenig Sicherheitsgefühl dort gibt. Um den Schulweg zu sichern, unterstützt die CDU die Bürgereingabe", meinte Constanze Aengenvoort (CDU). "Auch wir halten die Situation für problematisch und einen Zebrastreifen für sinnvoll und wichtig, auch wenn die Zahlen nicht so passen", schloss sich Jörg Klusemann (SPD) an. Manfred Giesen (Grüne) lobte Stolley, dass sie Initiative gegen den Bring-Service zu den Schulen ergreife. "Aber natürlich muss der Schulweg mit dem Rad und zu Fuß sicher sein. Eine Ampel lehnen wir ganz klar ab, aber einen Zebrastreifen unterstützen wir", betonte er.

Einstimmig beschlossen die Politiker, die vorhandene Verkehrsinsel durch einen Zebrastreifen zu ergänzen. Petentin Stolley und Sohn Alexander freuten sich. Es sei ein gutes Signal, dass sie erleben, dass man als Bürger von der Politik ernst genommen werde, meinte sie.