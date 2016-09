Keine Chance auf Bargeld

Lindweiler (hub). Die Bezirksvertretung Rodenkirchen versucht gerade, die Schließung der Sparkasse-Filiale Meschenich abzuwenden. Versuche, die Finanzdienstleistungen in Lindweiler zu halten, sind schon lange gescheitert.

Vom Besuch einer Filiale können nur noch die älteren Bewohner berichten. Anfang 2011 hatte die Kölner Bank mit ihrer mobilen Filiale einen Versuch im Ort Halt gestartet. Nach Sicherheitsproblemen hatte das Unternehmen den Service wieder eingestellt, berichtet der Bürgeramtsleiter Wolfgang Büscher. Das Sozial-Zentrum lino-club hat sich zur Aufgabe gemacht, für Dienstleistungen, die im Ort nicht angeboten werden, selbst ein Angebot zu etablieren. So sollte es auch mit Postdienstleistungen geschehen, doch als der Kiosk den Service aufmachte, wurden die Bestrebungen eingestellt. "Wir wollen den örtlichen Gewerbetreibenden keine Konkurrenz sein", erklärt Geschäftsführer Hans-Josef Saxler den Vorgang.

In Sachen Finanzleistungen tut sich das Sozial-Zentrum schwer. Im Rahmen der Umgestaltung des Stammgebäudes zum Mehrgenerationenhaus war auch die Integration von Finanzdienstleistungen wie ein Geldautomat geplant, doch es findet sich kein Partner. Vielmehr verweisen die drei in der Region agierenden Unternehmen auf die Angebote in den benachbarten Stadtteilen Heimersdorf, Longerich und Pesch. Diesen Filialen solle keine Konkurrenz gemacht werden, um sie halten zu können, heißt es in den Schreiben der Institute. Für die mobilitätseingeschränkten Personen sind die Angebote kaum erreichbar, da auch der ÖPNV-Verkehr eingeschränkt ist. So existiert im Norden des Stadtteils nur die Linie 121, die von den drei genannten Stadtteilen nur den Nachbarort Longerich ansteuert. Aber für die Filiale müsste in die Stadtbahn umgestiegen werden, denn am Standort Grethenstraße in Altlongerich existiert nur noch ein Geldautomat. Die Sparkasse KölnBonn wird zwar in Kürze einen Geld-Bring-Service anbieten, allerdings sind dafür Gebühren in Höhe von fünf Euro geplant.