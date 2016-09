Schlauch im Rohr

Ehrenfeld (cb). Genau 100 Jahre alt ist der unterirdische Mischwasserkanal an der Oskar-Jäger-Straße. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Steinzeugrohr mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern renovierungsbedürftig ist.

Die vorhandene Leitung weise eine Vielzahl kleiner Risse, Löcher oder undichte Stellen auf, erklärte Otto Schaaf, Vorstand der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) bei der Sanierungsmaßnahme vor Ort. Die komplette Erneuerung des Kanals in offener Bauweise hätte früher ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert. Baustellen und Umleitungen hätten früher zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Das geht heute schneller und ist eine Sache von wenigen Tagen. Denn an der Oskar-Jäger Straße setzen die Stadtentwässerungsbetriebe auf die sogenannte Schlauchlining-Technologie zur grabenlosen Kanalsanierung. "Das ist im Stadtgebiet seit mehreren Jahren das gängigste und am meisten angewandte Renovierungsverfahren. Damit können wir 80 bis 100 Kilometer im Jahr schaffen, statt 20 Kilometer wie früher", so Schaaf. Die Methode nutzt einen mit Harz imprägnierten flexiblen Glasfaserschlauch, der über den Einstiegsschacht in das sanierungsbedürftige Rohr bis zum Endschacht eingezogen wird. Per Druckluft aufgerichtet, kleidet der Schlauchliner formschlüssig die Innenseite des alten Rohrs aus. Anschließend wird eine "UV-Lichterkette" durch den "Liner" geführt, der dadurch aushärtet. "Durch die Flexibilität des Schlauchliners können wir Installationslängen über mehrere hundert Meter in einem Arbeitsgang durchführen.

Das Ergebnis ist ein naht- und muffenloses Rohr im Rohr", sagte Gökhan Kutbay, Sachgebietsleiter Sanierung der StEB. Das halte nun mindestens die nächsten 30 bis 50 Jahre. Ehrenfeld wurde von den StEB in einzelne Bauabschnitte unterteilt, die nun nacheinander saniert werden. In der Kanalsanierung kommt eine Vielzahl innovativer Sanierungsverfahren zum Einsatz. Alle Verfahren erfolgen unterirdisch und erfordern nur selten oder in einem geringen Umfang einen Straßenaufbruch. Darüber hinaus sind diese Sanierungsverfahren deutlich kostengünstiger und erheblich weniger zeitintensiv als Kanalerneuerungen", so Schaaf. Bei der Sanierungsplanung würden die einzelnen Ortsteile immer als Einheit betrachtet, um mit einer gestuften Reihenfolge die Kanalsanierungen verkehrlich und betrieblich gut und somit auch anwohnerfreundlich zu koordinieren. "Um Kanaleinbrüche zu verhindern, aber auch zum Grundwasserschutz, achten wir darauf, dass die Kanäle dicht sind. In den vergangenen 15 Jahren haben wir uns das gesamte Kölner Kanalnetz angesehen - immerhin 2400 Kilometer - und die Schadensbilder entsprechend unserem Kanalsanierungskonzept in Zustandsklassen eingeteilt - von geringfügigen Mängeln bis zu schweren Schäden", erläutert Vorstand Schaaf. Im Ergebnis belaufe sich der Sanierungsbedarf auf 530 Kilometer in verschiedenen Zustandsklassen. Bis 2023 wollen die StEB diese Kanäle sanieren und rund 180 Millionen Euro in Kanalerneuerungen investieren.