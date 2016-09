"Veedel meets Japan" ist am 30. September erstmals in Dellbrück zu sehen.

Dellbrück (dt). Es wird für viele ein ungewohnter Anblick sein, der sich ab dem 30. September im kleinen Dellbrücker Theater "Klapperkasten" bietet:

Wo sonst geradlinige Stuhlreihen das Publikum empfangen, stehen klobige Kunstlederstühle in lockerem Wirrwarr um trendige Bierkästentische mit Blümchen und Café-Flyern positioniert. Hinter einem Tresen schräg gegenüber der noch hinter dem Vorhang versteckten Bühne erwarten Ella Sebastian-Strube und Ninja Schneider in Barista-Schürze und Japan-Perücke das Publikum, fragen nach Reservierungsdaten, verkaufen die Theatertickets, bieten Kaffee an.

Gerade erst angekommen, ist man mitten drin in der Uraufführung der Veedelskomödie "Japanische Melange". "Mit diesem Einstieg versuchen wir, das Spiel im Theater in Richtung des Publikums zu öffnen", erklärt die Autorin des Stückes, Nicol Goudarzi. "Wer mag, kann mitspielen, kann mit den beiden Barista über Kaffee plaudern und zur Eröffnung des neuen "Japanischen Cafésalons" gratulieren. Wer das nicht möchte, nimmt wie gewohnt Platz und wartet darauf, dass sich der Vorhang hebt."

Hinter dem Theatervorhang versteckt sich der "Loungebereich" des Cafés, wo eine rüstige alte Dame (Magdalena Ludemann) Gefallen findet am japanischen Sake und am jüngeren Kaffeehausliteraten Jakob (Michael Hofmann), wo die früheren Freundinnen Britta (Gaby Stein) und Juliane (Monika Londschien) die Bekanntschaft mit dem attraktiven Geschäftsmann Carl (Volker Bössow) schließen und wo die japanische Kaffeewelt schließlich in dem "lyrischen Schlussgesang" der Café-Chefin Schmitto-san (Simone Groß) ein überraschendes Ende findet. Und immer wieder wird auch Köln Thema sein.

Karten sind noch erhältlich für die Termine am 1. und 2. Oktober, 27. November sowie die Gastspiele im Café parl*or am 27. Januar 2017 und 11. Februar 2017. Karten unter Telefon 0170/ 7222358.