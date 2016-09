Gemeinsame Bayram-Feier

Höhenhaus (bt). Mit einem gemeinsamen Frühstück in der Aula feierte Grundschule Von-Bodelschwingh-Straße mit Kindern, Eltern und Großeltern zusammen das islamische Opferfest.

Jedes Jahr wird das Fest von der Türkischlehrerin Aysel Arsakay organisiert. Wie schon in den vergangenen Jahren spendete der benachbarte Rewe-Markt die Brötchen, die dann von vielen fleißigen Eltern liebevoll belegt wurden. Bevor es aber ans Essen ging, hatte sich die vierte Klasse etwas Besonderes ausgedacht. Die christlichen Kinder stellten ihren muslimischen Klassenkameraden aus der Türkei, aus Albanien, Pakistan und Syrien als Interviewer Fragen, warum und wie das Opferfest bei ihnen gefeiert wird. Zwei Schüler kamen in den traditionell für solche Feierlichkeiten benutzten Gewändern auf die Bühne. Selbst ein aus Syrien geflüchtetes Mädchen spielte bei dem kleinen Theaterstück mit. Am Ende ihrer Vorführung wünschten die Schauspieler allen Gästen ein Frohes Fest. Für ihre tolle Darbietung erhielten die Schülerinnen und Schüler in der voll besetzten Aula stürmischen Applaus.