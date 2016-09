Nochmal die Heimat sehen

Dünnwald (bt). Ihren 102. Geburtstag feierte Irene Weber. Die gelernte Maßschneiderin wurde in Russland geboren. Später siedelte sie nach Deutschland über.

"Meine Brüder hatte es nach dem Krieg nach Deutschland verschlagen. Sie besorgten mir ein Visum", erklärte sie. Lange Jahre lebte sie in Stammheim, bevor sie ins Herz-Jesu-Stift nach Dünnwald zog. "Mein Hobby war immer das Lesen. Romane und allgemeine Literatur haben mich stets besonders interessiert. Leider bin ich fast erblindet, sodass ich meinem geliebten Hobby nicht mehr nachgehen kann. Trotzdem bin ich immer noch gerne in Gesellschaft und unterhalte mich gerne mit Menschen", fügte sie hinzu. Zu ihrem Geburtstag organisierte ihr Neffe Eduard Weber eine schöne Feier. Bürgermeister Hans-Werner Bartsch überbrachte ihr die Glückwünsche der Stadt Köln.

Als Rezept für die junge Generation gibt sie den Ratschlag: "Man sollte immer normal leben". Einen großen Wunsch hat sie jedoch noch. "Ich würde gerne meine alte Heimat wiedersehen und mit einem Schiff am Abend auf der Wolga fahren und das Abendlicht genießen."