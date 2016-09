Sicher mobil mit Rollator in Bus und Bahn

Mobilitätstrainer Markus Schönbein trainiert im Rahmen des "Rollatortages" mit Fahrgästen den sicheren Ein- und Ausstieg mit ihren Gehhilfen in einen Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe.

Köln (as). "Halten Sie mit ihrem Rollator Abstand von der Bordsteinkante. Setzen Sie sich während der Fahrt nie auf den Sitz ihrer Gehhilfe, damit Sie nicht beim Bremsen mit ihrem Rollator umkippen."

Dies waren nur zwei von vielen wichtigen Verhaltensregeln, die Markus Schönbein, Mobilitätstrainer der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) den Senioren ans Herz legte. "Viele Rollatorfahrer schieben häufig beim Ausstieg aus dem Bus ihre Gehhilfe zuerst auf den Gehweg. Das ist allerdings sehr unsicher und instabil. Sicherer ist es, wenn sie unter Zurhilfenahme der sich an der Seite des Aus- und Einstieges befindlichen Haltestange zuerst rückwärts aus den Bus steigen, und dann den Rollator nachholen." Als wie viel einfacher sich diese Art des Aussteigens dann erwies, konnten die Senioren vor Ort testen. "Ich bin auf meinen Rollator und die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, um mobil zu bleiben", so eine Seniorin. "Die Tipps, die Herr Schönbein gibt, sind wirklich sehr hilfreich", kommentierte eine Seniorin.

Neben dem Training konnten die Senioren an diesem Vormittag auf einem Rollator-Parcours eines Sanitätshauses einen "Rollatorführerschein" erwerben. Darüber hinaus informierten Polizeibeamtin Sonja Hildebrand von der Abteilung Verkehrsunfallprävention und ihre Kollegen über die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch die Nutzung von Reflektoren und Schutzmaßnahmen vor Taschendiebstählen. "Und diejenigen Senioren, die gerne selbst einmal eine anschauliche Demonstration des "toten Winkels" aus der Sicht eines Lastkraftwagenfahrers erleben möchten, können dies in einem unserer Einsatzfahrzeug selbst einmal testen", kündigte Hildebrand an.