Evakuierungen und Sperrungen

Kölner Norden (red). Der Zeitplan für die heutige Vorbereitung der Entschärfung der Fliegerbombe läuft seit 8 Uhr:



Um 8 Uhr beginnt die Sperrung der Wohn- und Quartiersstraßen. Anwohner können dann auch mit ihren Fahrzeugen das Quartier noch verlassen, aber nicht mehr hereinfahren.

Ab 12 Uhr wird die Mülheimer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in beiden Richtungen gesperrt. Ab 12 Uhr ist an den Haltestellen Slabystraße und Boltensternstraße der Kölner Verkehrs-Betriebe kein Ein- und Ausstieg mehr möglich. Die Stadtbahnen fahren ohne Stopps an diesen Haltestellen bis etwa 20 Minuten vor der geplanten Bombenentschärfung.

Für den Autoverkehr wird die Brücke voraussichtlich ab etwa 14 Uhr gesperrt, sowohl auf der rechtsrheinischen Seite am Wiener Platz als auch linksrheinisch vom Niehler Gürtel und von der Straße An der Schanz aus. Lastkraftwagen können entweder die Zoobrücke nutzen oder müssen diesen Bereich wegen der Sperrung der Leverkusener Autobahnbrücke für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen großräumig umfahren. Diesen Fahrzeugen stehen als belastbare Rheinquerung zum Beispiel die südlichen Düsseldorfer Rheinbrücken zur Verfügung, ebenso die Rodenkirchener Brücke und die Bonner Autobahn-Rheinbrücken.

Auch die anderen Hauptverkehrsstraßen werden etwa zwei Stunden vor der Bombenentschärfung gesperrt. Ab 14 Uhr soll der gesamte Evakuierungsbereich, also auch alle Straßen, Wege und Grünflächen, geräumt sein. Gegen 15 Uhr wird per Hubschrauber ein Kontrollflug über das Gelände vorgenommen.

Direkt anschließend ist geplant, mit der Bombenentschärfung zu beginnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgt unmittelbar nach der Entschärfung.

Die Stadt Köln und die Kölner Polizei bitten die Autofahrerinnen und Autofahrer dringend, den Bereich rund um die Mülheimer Brücke, linksrheinisch und rechtsrheinisch, am morgigen Donnerstag, 29. September 2016, zu meiden. Derzeit kann nicht eingeschätzt werden, wie sich der erste Tag der Lkw-Sperren auf der BAB1 an der Leverkusener Autobahnbrücke auswirkt. Dies könnte die Verkehrslage im Kölner Norden zusätzlich zu den vielen Krankentransportfahrten im Bereich der Sozial-Betriebe Köln noch zusätzlich belasten.



Die Stadt Köln informiert über den aktuellen Stand fortlaufend unter www.stadt-koeln.de