Die Sieger kamen aus Kenia

Köln (sf). Einen Teilnehmerrekord verbuchte der RheinEnergieMarathon Köln zu seiner Jubiläumsausgabe: Zur 20. Auflage des großen Sportereignisses hatten sich insgesamt 26.000 Teilnehmer aus 80 verschiedenen Nationen angemeldet. Knapp 15.000 von ihnen starteten beim Halbmarathon. Die volle Distanz über 42,195 Kilometer hatten sich 6.547 Teilnehmer vorgenommen.



Wie in den vergangenen Jahren starteten auch dieses Mal einige von ihnen in bunten, teils sehr originellen Kostümen. Dies war nicht das einzige Merkmal, das an diesem Sport-Tag ein wenig an Karneval erinnerte: Vor dem Startschuss am Ottoplatz sang Björn Heuser die erste Köln Marathon Hymne "Die Spitze vom Dom", bevor die Blauen Funken zum Startschuss aus ihrer Kanone jede Menge Konfetti abfeuerten. Kölsche Töne und jede Menge Party gab es auch an mehreren Plätzen entlang der gesamten Strecke.

Viele Zuschauer säumten die Laufstrecke und feuerten die Marathon-Läufer an. Einige der Zuschauer hatten große Plakate gemalt, mit denen sie einen Läufer aus dem Bekanntenkreis anfeuerten. Auch beim Zieleinlauf hinter dem Dom war jede Menge los: Hier zollten die Besucher den ins Ziel einlaufenden Sportlern mit jeder Menge Applaus Tribut. Sieger des Sportspektakels wurde Raymond Kipchumba Choge aus Kenia, der den Marathon in 2:08:39 Stundenlief. Bei den Frauen durchlief die ebenfalls aus Kenia stammende Bornes Jepkirui Kitur nach 2:32:15 Stunden als erste die Ziellinie.