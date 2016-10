Ein Stadtteil wird immer bunter

Lindweiler (hh). Fröhlich lachende runde Gesichter erstrahlen nun in leuchtend gelber Farbe vom einst tristen Stromhäuschen gegenüber der Hausnummer 60 im Marienberger Weg. "Die Gesichter haben sich die Kinder selbst ausgedacht.

Ich habe dann die Feinarbeiten durchgeführt", sagt Künstlerin Nina Marxen, die in den Sommerferien und an weiteren Tagen mit rund 35 jungen Nachwuchskünstlern zwischen fünf und fünfzehn Jahren das Mitmachprojekt der GAG Immobilien AG angeleitet und begleitet hat. Sowohl Kinder aus der Nachbarschaft als auch Flüchtlingskinder aus der Turnhalle im Übergangswohnheim Soldiner Straße haben an diesem Kunstprojekt zur Verschönerung des Stadtteils mitgewirkt. "Wir hatten bereits in den Osterferien in der gleichen Straße ein Objekt nahe des Bolzplatzes gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen mit frischen Farben lebendiger gestaltet. Dieses Projekt zur Förderung von Gemeinschaft und Integration ist nun die Fortsetzung und bestimmt auch noch nicht das Ende. Es zeigt, dass es in Lindweiler vorangeht", erklärt Sylke Born, Mitarbeiterin im GAG-Sozialmanagement. Angelika Klauth, Geschäftsführerin des Kooperationspartners "Soziales Zentrum Lino-Club e.V.", ergänzte: "Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts ist die Unterstützung solcher wertvollen Projekte festgelegt. Sie sind eine Möglichkeit, dass sich Kinder unterschiedlicher Kulturen und Nationen über Kunst begegnen und etwas miteinander gestalten." Besonders für die teilnehmenden Flüchtlingskinder war es wichtig, das in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes stehende Heim regelmäßig für mehrere Stunden verlassen zu können und Kinder des Stadtteils kennenzulernen. Die neu angemalten Transformatorenhäuschen haben bereits positive Rückmeldungen durch die Anwohner erfahren. Das Projekt, das mit rund 2.500 Euro bezuschusst wurde, bildete die Fortsetzung zahlreicher Mitmach-Kunstaktionen, die die Künstlerin für die GAG bereits durchgeführt hat.